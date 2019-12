Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (11.12.2019/ac/a/d)



Die Commerzbank sei mit ihrem Plan die comdirect bank über einen Sqeeze-out zu übernehmen gescheitert. Bereits am Freitag sei das Angebot an die Altaktionäre abgelaufen. Im Vorfeld habe sich abgezeichnet, dass es sehr schwierig werden würde, die Marke von 90% der Anteile zu erreichen. Nun wolle die Commerzbank eine Zwangsfusion herbeiführen.Die Integration der comdirect bank werde nun mittels direkter Verschmelzung auf die Commerzbank vorangetrieben. Nach Zustimmung der Hauptversammlungen beider Unternehmen würden comdirect bank-Aktionäre für ihre Anteile Commerzbank-Aktien erhalten. Das Umtauschverhältnis werde auf Basis von Gutachten zum Wert der comdirect bank und der Commerzbank bestimmt. Die direkte Verschmelzung sei bereits Ende September 2019 als Alternative angekündigt worden."Der Aktionär" habe bereits frühzeitig empfohlen, die comdirect bank-Aktien über die Börse zu verkaufen, denn noch immer liege der Kurs dort deutlich über dem Angebotspreis der Commerzbank von 11,44 Euro. Da mit der Ankündigung der Verschmelzung ein höherer Angebotspreis ausgeschlossen werde, empfehle sich weiterhin ein Verkauf über die Börse, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2019)(Mit Material von dpa-AFX)