Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (16.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nachdem die Commerzbank Cerberus Forderung nach zwei Sitzen im Aufsichtsrat zurückgewiesen habe, melde sich der Großaktionär erneut zu Wort. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg wolle der US-Finanzinvestor nun weitere Schritte vorbereiten, um eine signifikante Veränderung beim Frankfurter Geldhaus herbeizuführen. Die Forderung nach zwei Sitzen im Aufsichtsrat sei nur ein erster Schritt gewesen. Das gehe aus einem Schreiben an Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann hervor. Cerberus wolle seine Ressourcen nun anders einsetzen, um die gewollte Veränderung herbeizuführen.Die Commerzbank gebe öffentlich dem Druck des Großaktionärs zwar nicht nach. Im Hintergrund würden jedoch bereits Kalkulationen für weitere Kosteneinsparungen laufen. Der Vorstand habe bereits bestätigt, dass es zu Anpassungen beim Sparprogramm kommen werde.Die Commerzbank-Aktie scheine indes von der Auseinandersetzung zu profitieren. Neben positiven Signalen vom Gesamtmarkt dürfte die Hoffnung auf ein umfassenderes Sanierungspaket der Treiber für die Notierung sein.Die Commerzbank-Aktie habe am Dienstag mit der 100-Tage-Linie bei 4,14 Euro einen wichtigen Widerstand geknackt. Damit sei auch ein Kaufsignal ausgelöst worden. Das Ziel für die nächsten Tage liege nun bei der 200-Tage-Linie um 4,77 Euro. Dort verlaufe auch eine starke Widerstandszone. Langfristig sehe "Der Aktionär" Kurse um 6 Euro als realistisch an. Wer noch nicht investiert sei, könne Rücksetzer abwarten und eine Position kaufen. Der Stopp liege bei 3,50 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.06.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link