Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,644 EUR -0,58% (22.07.2020, 12:04)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (22.07.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Höllenhund und Bund stehen vor Scherbenhaufen - AktiennewsDer Großinvestor Cerberus hat sich mit seiner Beteiligung an der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) kräftig verspekuliert, meint Finanzexperte Volker Bühl, so die Experten von FONDS professionell.Nun suche der "Höllenhund" nach einem verlustminimierendem Exit - das gehe aber nur mit Hilfe des Bundes.Nach dem Doppelrücktritt von Vorstandschef und Aufsichtsrat stehe die Commerzbank mit dem Rücken zur Wand - und mit ihr die Investoren. Zu den Größten würden der Bund sowie der US-Fonds Cerberus zählen. Für letzteren dürfte sich der Einstieg in die Bank im Nachhinein als Riesenfehler entpuppt haben, glaube Volker Bühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies. "Cerberus hat sich mit seinen Beteiligungen an Commerzbank und der Deutschen Bank kräftig verspekuliert. Buchverluste in dreistelliger Millionenhöhe sind inzwischen aufgelaufen", schreibe Bühl einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Auch der Bund werde seinen Einstiegskurs von rund 25 Euro wohl niemals wieder auch nur annähernd erzielen.Die Ziele von Höllenhund und Bundesregierung würden trotzdem diametral laufen, erkläre der Experte. Während der Fonds mit allen Mitteln nach einem möglichst glimpflichen Exit suche, bestehe die Rolle des Bundes nur darin, die Commerzbank zu erhalten und in eine gute Zukunft zu führen. Schließlich hätte diese eine "enorme volkswirtschaftliche Bedeutung für die Mittelstandsfinanzierung in Deutschland", heiße es in dem Gastbeitrag.Ein nach Rendite sinnender Investor wie Cerberus habe diese Langfristperspektive nicht. Der Einstieg des US-Fonds sei in der Privat-Equity-Szene ohnehin auf großes Unverständnis gestoßen. "Private-Equity-Investoren streben in der Regel den Kontrollerwerb bei ihren Beteiligungen an und investieren nur in Ausnahmefällen in börsennotierte Gesellschaften", schreibe Bühl. Mit fünf Prozent könne man aber keine Kontrolle ausüben. Und dennoch verhalte sich Cerberus im Falle der Commerzbank so, als hätten sie mehr als 50 Prozent der Anteile. Bühl nenne das ein "fragwürdiges Verständnis von Corporate Governance."Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,623 EUR -1,58% (22.07.2020, 12:18)