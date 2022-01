Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (27.01.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Höhenflug erhält kleinen Dämpfer - AktienanalyseBankaktien zählten zuletzt zu den Favoriten der Anleger, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Angesichts einer nach wie vor hohen Inflation würden sich an den Kapitalmärkten die Erwartungen steigender Zinsen verfestigen, von denen die Geldhäuser profitieren würden. Auch das Papier der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) sei nach oben gepusht worden. Binnen drei Monaten habe der Kurs von rund 6,40 auf zeitweise knapp acht Euro angezogen - das höchste Niveau seit Mitte 2019. Zuletzt habe der Höhenflug allerdings einen kleinen Dämpfer erhalten. Am Markt sei als Belastung auf eine Meldung verwiesen worden, wonach sich der US-Hedgefonds Cerberus vier Jahre nach seinem Einstieg von einem erheblichen Teil seiner Beteiligung an dem Frankfurter Geldhaus getrennt habe.Zudem habe die Commerzbank im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen weitere Belastungen angekündigt. Die polnische Konzerntochter mBank habe Ende 2021 zusätzliche Rückstellungen in Höhe von umgerechnet rund 436 Mio. Euro vorgenommen, habe das Institut mitgeteilt. In dieser Höhe werde auch das operative Ergebnis der Commerzbank im vierten Quartal belastet. Hintergrund: Vor vielen Jahren hätten tausende polnische Kreditnehmer Hypotheken in Franken aufgenommen, um von niedrigeren Zinsen in der Schweiz zu profitieren. Doch der Franken habe im Vergleich zum Zloty an Wert gewonnen, die Kosten für die Kunden seien gestiegen.Viele Polen hätten zuletzt geklagt, um aus den teuren Krediten herauszukommen. Positiv: Trotz der zusätzlichen Belastungen rechne das Management um Vorstandschef Manfred Knof für das Gesamtjahr unter dem Strich weiter mit schwarzen Zahlen. Das deute darauf hin, dass die Geschäfte im Rest des Instituts besser gelaufen seien erwartet. Zwar habe die Commerzbank zuletzt mehrfach betont, dass sie 2021 wieder Gewinne schreiben werde, die Prognose allerdings unter den Vorbehalt gestellt, "dass es keine substanzielle Veränderung in Bezug auf das Kreditportfolio der mBank in Schweizer Franken gibt".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: