Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (20.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Heiße Woche bei der Commerzbank: Am Mittwoch finde in Frankfurt die jährliche Hauptversammlung statt, einen Tag vorher müsse sich Vorstandschef Martin Zielke in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung zur künftigen Strategie äußern.Bereits am morgigen Dienstag müsse sich Zielke vor dem Aufsichtsrat zum Scheitern der Fusionsgespräche und zum weiteren Vorgehen äußern. Am Mittwoch kämen die Aktionäre dann in Frankfurt zur Hauptversammlung zusammen. Positiv: Erstmals seit dem Jahr 2015 werde dort wieder über einen Dividendenvorschlag abgestimmt. Spannend werde außerdem, ob im Zuge der Events neue Details zu den Übernahmespekulationen oder zur angekündigten Strategieanpassung im Herbst bekannt würden.Mit einem Minus von mehr als 3% gerate der seit Jahreswechsel gültige Aufwärtstrend erneut in aktute Gefahr. "Der Aktionär" halte jedoch zunächst noch an seiner Trading-Empfehlung fest und spekuliere auf positive Impulse im weiteren Wochenverlauf, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,358 EUR -3,56% (20.05.2019, 15:18)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,328 EUR -4,47% (20.05.2019, 15:04)