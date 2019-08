Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (26.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie sei nach einem kurzen Anstieg am Freitag wieder unter die 5-Euro-Marke gerutscht. Da sei durchgesickert, dass das Frankfurter Geldhaus in der Zentrale bis zu 2.500 Stellen streichen könnte. Die Erholung sei durch die weitere Verschärfung des Handelsstreites zwischen den USA und China jedoch abgewürgt worden.Dabei erscheine die fundamentale Bewertung der Commerzbank auf den ersten Blick günstig: Das 2019er KGV betrage nur 7. Im nächsten Jahr solle es laut Bloomberg-Schätzungen auf 6 sinken. Die niedrige Kennzahl liege aber weniger an sprudelnden Gewinnen, sondern am rasanten Kursverfall der letzten Monate. Die Gewinne würden zudem sinken. Somit eigne sich das KGV isoliert nicht als Bewertungsparameter.Ein ähnliches Bild ergebe sich beim Blick auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Mit 0,21 für dieses und das nächste Jahr sei es sehr niedrig. Werte unter 1 würden gemeinhin auf eine Unterbewertung hindeuten und seien v.a. bei Value-Investoren beliebt. Bei Banken gerade in Europa deute ein niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis hingegen eher auf Risiken in der Bilanz hin und auf die geringere Profitabilität.Die Commerzbank-Aktie sei nur auf den ersten Blick günstig bewertet. Verstärkte Regulierung, hohe Kosten und die Niedrigzinspolitik würden ihren Tribut fordern. Zudem werde die sich immer mehr abkühlende Konjunktur zum Problem. Anleger sollten die Commerzbank-Aktie meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,005 EUR +2,08% (26.08.2019, 10:44)