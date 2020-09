ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie: CBK100

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption: CBK

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie: CBK

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie: CRZBF

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (30.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Investoren würden mit der Personalie Manfred Knof durchaus große Hoffnungen verknüpfen. Dank der Neubesetzung an der Spitze habe der Aktienkurs am Montag einen ordentlichen Freudensprung gemacht. Mehr als fünf Prozent sei es nach oben gegangen. Bei aktuell 4,18 Euro notiere die Commerzbank-Aktie aber immer noch rund 30 Prozent tiefer als zu Beginn des Corona-Jahres. Der Neue, der als "harter Sanierer" gelte, müsste eigentlich besser gestern als heute anfangen. Werde es mit dem MDAX-Titel jetzt wieder aufwärts gehen?Eines stehe fest: Mit dieser Neu-Besetzung werde jetzt sicherlich das Fundament für den Konzern-Umbau gelegt. Jedoch dürfte es mit der dringend notwendigen Umstrukturierung erst 2021 losgehen, da der neue Heilsbringer erst im Januar von Martin Zielke das Zepter übernehme.Die Aussicht, dass mit Manfred Knof ein "harter Hund" das Ruder bei der Commerzbank übernehme, sollte sich langfristig für das Papier auszahlen. Potenzielle Investoren beobachten aber besser zunächst, wie schnell und erfolgreich erste Umstrukturierungsmaßahmen tatsächlich umgesetzt werden, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,199 EUR +2,17% (30.09.2020, 15:15)Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,187 EUR +1,95% (30.09.2020, 15:02)