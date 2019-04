XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (26.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Sechs Wochen sei verhandelt worden, dann sei klar gewesen: Deutsche Bank und Commerzbank würden nicht zusammengehen. Die Fusion sei abgesagt worden. Während die Deutsche Bank nicht mehr viele Möglichkeiten habe, das Steuer noch rumzureißen, sehe es bei der Commerzbank indes besser aus. "Der Aktionär" erkläre, welche Optionen es gebe.So schlimm wie bei der Deutschen Bank sehe es bei der Commerzbank nicht aus. Seit 2010 sei die Bank immerhin profitabel. Die Deutsche Bank habe dagegen 2018 erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen geschrieben. Allerdings brauche auch die Commerzbank mehr Geschäft, um ihre Plattformen auszulasten. In den vergangenen Jahren habe die Zahl der Neukunden stark gesteigert werden können, von 2016 bis 2020 sollten es insgesamt zwei Millionen sein. Hier liege die Bank gut im Rennen.Allerdings würden die Niedrigzinsen und der harte Wettbewerb trotz steigender Kundenzahlen anziehende Erträge verhindern. Fraglich bleibe auch, ob das Filialnetz mit 1.000 Niederlassungen aufrecht erhalten werde. Profitabler sollte zudem das Firmenkundengeschäft werden.Doch alleine müsse die Commerzbank nicht bleiben. Seit längerem gebe es zahlreiche ausländische Interessenten. Zuletzt seien die ING, UniCredit und BNP Paribas genannt worden. Alle hätten angeboten, im Falle einer Übernahme in Frankfurt eine Unternehmenszentrale zu schaffen. Das könnte die Chancen bei der Bundesregierung erhöhen. Der deutsche Staat halte immer noch 15 Prozent der Anteile.Die Commerzbank-Spekulation laufe trotz der geplatzten Hochzeit weiter. Anleger sollten den Stoppkurs bei 6,00 Euro beachten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Ziel betrage 10,00 Euro. (Analyse vom 26.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: