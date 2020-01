Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (17.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank gebe am Freitagnachmittag bis zu drei Prozent nach und trage die rote Laterne im MDAX. Die Gewinne vom Jahresanfang seien damit bereits wieder Geschichte. Neben einem negativen Analystenkommentar würden dazu auch wachsende Zweifel am schnellen Verkauf der mBank-Beteiligung beitragen.Analystin Izabel Dobreva von der US-Investmentbank Morgan Stanley senke ihre Gewinnschätzungen bis 2022 in einer aktuellen Studie um gut zehn Prozent, weil sie nun höhere Kosten durch die vorgesehenen IT-Investitionen berücksichtige. Zudem rechne sie bei den anstehenden Quartalszahlen am 13. Februar mit leichten Verlusten bei der Commerzbank. In der Folge habe sie ihr "underweight"-Rating für die CoBa-Aktie bestätigt und das Kursziel von 5,00 auf 4,80 Euro leicht gesenkt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau signalisiere die Analystin damit weitere zehn Prozent Rückschlagrisiko.Bereits am Donnerstagabend habe sich außerdem die österreichische Erste Group von einem Gebot für die Commerzbank-Beteiligung an der polnischen mBank distanziert. Grund dafür seien das begrenzte Synergiepotenzial sowie die strukturelle Komplexität des Deals mit Blick auf das Portfolio der mBank von Franken-denominierten Hypotheken, habe eine Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg erklärt.Die Commerzbank wolle ihren knapp 70-prozentigen Anteil an der mBank schnellstmöglich verkaufen und sammle dafür aktuell erste Gebote. Mit dem Erlös solle der laufende Konzernumbau finanziert werden. Das sei allerdings in doppelter Hinsicht umstritten.Einerseits sei völlig ungewiss, was bei einem Verkauf mit dem brisanten Kreditportfolio in Schweizer Franken geschehe - und inwieweit das den Verkaufspreis drücke. Andererseits sei die mBank-Beteiligung eine der innovativsten und profitabelsten Bereiche im Portfolio der Commerzbank.Langfristig orientierten Anlegern rät "Der Aktionär" daher weiterhin vom Einstieg bei der Commerzbank ab, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2020)Mit Material von dpa-AFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link