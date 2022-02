Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Hebel-Depot 2022 von DER AKTIONÄR.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (16.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe sich nach den Entspannungssignalen im Ukraine-Konflikt gestern wieder stark erholen können. Die Woche bleibe aber spannend, denn am morgigen Donnerstag sollten die Q4-Zahlen präsentiert werden. Es sei die erste Jahresbilanz des neuen CEOs Manfred Knof. "Der Aktionär" erkläre, was Anleger erwarte.Als Knof zum 1. Januar 2021 sein Amt angetreten habe, habe er gleich zur Tat geschritten. In das Jahr 2020 seien noch Aufwendungen für den Umbau gebucht worden, am Ende habe man mit einem Horror-Verlust von fast drei Milliarden Euro abgeschlossen. Morgen würden nun die Zahlen für 2021 erwartet. Trotz zusätzlicher Belastungen - wie zum Beispiel die zusätzlichen Rückstellungen bei der mBank in Millionenhöhe - solle am Ende ein Gewinn stehen.Unter dem Strich rechne der Konsens im vierten Quartal mit einem Betrag von 81 Millionen Euro, den die Commerzbank netto für sich verbuchen könne. Ob die Geschäfte wieder so gut laufen würden, dass die zusätzlichen Belastungen hätten ausgeglichen werden können, müsse sich dann zeigen. Denkbar seien auch Sondereffekte aus der Veräußerung von Beteiligungen beispielsweise über die Tochter CommerzVentures. Die Erträge würden bei 1,90 Milliarden Euro erwartet. Das wäre gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Rückgang.Im Gesamtjahr würden die Experten von 95 Millionen Euro nach einem Verlust von 2,87 Milliarden Euro 2020 ausgehen. Damit hätte Knof trotz Restrukturierungskosten von etwa zwei Milliarden eine starke Performance abgeliefert. Geholfen haben dürfte dabei auch die Risikovorsorge, die um 70 Prozent auf 523 gesunken sein solle.Die Commerzbank-Aktie habe Relative Stärke gezeigt und sich trotz der hohen Volatilität aufgrund des Ukraine-Konflikts über der Marke von 8-Euro gehalten. Würden die Zahlen morgen zufriedenstellend ausfallen, könnte das diesjährige Allzeithoch um 9,12 Euro in Angriff genommen werden.Wer bereits Commerzbank-Aktien hat, bleibt an Bord; Mutige können nach den Zahlen über einen Einstieg nachdenken, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.