Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,57 EUR -1,10% (20.07.2020, 09:03)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,635 EUR (17.07.2020)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (20.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Finanzinvestor Cerberus habe der Commerzbank schon länger im Nacken gesessen. Seit knapp drei Jahren seien die Amerikaner an der Bank beteiligt, zuletzt mit etwa fünf Prozent. Damit sei man nach dem Bund der größte Aktionär. Immer mehr deute nun darauf hin, dass die zwei größten Anteilseigner gemeinsame Sache gemacht hätten, was wohl zum Doppelrücktritt an der Spitze der Commerzbank geführt habe.Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler habe zuletzt eine Anfrage an das Bundesfinanzministerium in der Causa Commerzbank gerichtet. Aus der Antwort gehe hervor, dass es in den vergangenen zwölf Monaten alleine sechs Gespräche zwischen Cerberus-Leuten und Finanzstaatssektretär Jörg Kukies gegeben habe, so das Handelsblatt. Besonders brisant: Auch am 8. Juni habe man sich anscheinend getroffen.Einen Tag später habe Cerberus einen der bekanntgewordenen Briefe an den Commerzbank-Aufsichtsrat los geschickt, in dem das Management hart kritisiert worden sei. Unter anderem sei die schlechte Performance der letzten Jahre bemängelt und große Einschnitte gefordert worden. Das solle ausschlaggebend für den Rücktritt von CEO Martin Zielke und Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann knapp drei Wochen später gewesen sein.Bundestagsabgeordneter Schäffler gehe nun davon aus, dass der Bund über die "Cerberus-Attacke auf die Commerzbank" informiert gewesen sei und diese gebilligt habe. "Herr Kukies wollte die Drecksarbeit offenbar nicht selbst machen und hat alte Kontakte genutzt, um personelle Veränderungen bei der Commerzbank herbeizuführen", so Schäffler.Nach einem starken Börsentag für die Commerzbank am Freitag, sei die Notierung zum Schluss wieder auf die 200-Tage-Linie bei 4,63 Euro gesunken. Heute werde es darum gehen, ob die Aktie noch einmal einen Ausbruch schaffe. Investierte Anleger beachten den Stopp bei 3,70 Euro und bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär".Für Aktionäre könnte es tatsächlich positive Auswirkungen haben, wenn der Bund so wie vermutet bei der Commerzbank agiere. Normalerweise sei der Staat nicht der bessere Unternehmer und Staatseinstiege bei Firmen seien je nach Ausgestaltung eher kritisch zu sehen. Bei der Commerzbank deute jedoch nun einiges darauf hin, dass man im Hintergrund Druck aufgebaut habe, um nach Jahren der Stagnation eine Wende zu unterstützen. (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: