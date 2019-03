ISIN Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (14.03.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse der DZ BANK:Mitte Februar legte die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 vor, in dem man die bereinigten Erträge um 5,4% auf 8,6 Mrd. Euro steigern konnte, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der operative Gewinn sei um 8,4% auf 1,25 Mrd. Euro geklettert. Unter dem Strich sei ein Nettogewinn von 865 Mio. Euro nach 128 Mio. Euro im Vorjahr verblieben. In den kommenden Jahren wolle die Commerzbank ihre Erträge im Schnitt um 3% pro Jahr steigern und zugleich die Kosten reduzieren. Wir erwarten, dass die Commerzbank die Kosten in den nächsten Jahren weiter senken wird, sind hinsichtlich der Ertragsentwicklung aufgrund des herausfordernden Markt- und Wettbewerbsumfeldes aber zurückhaltend, so die Analysten der DZ BANK. Mit einem Anstieg der Zinsen, der sich positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirken würde, sei nach den jüngsten Äußerungen der EZB nicht vor 2020 zu rechnen.Zu Wochenbeginn sei bekannt geworden, dass es zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank informelle Gespräche über eine mögliche Fusion gebe. Bundesfinanzminister Olaf Scholz habe bestätigt, dass es entsprechende Gespräche gebe. Scholz habe sich in der Vergangenheit bereits des Öfteren für einen Zusammenschluss von Commerzbank und Deutscher Bank ausgesprochen, wodurch eine starke nationale Bank entstehen solle. Damit konkrete Sondierungsgespräche aufgenommen werden könnten, müssten die Aufsichtsräte beider Banken den Vorständen ein entsprechendes Mandat erteilen. Allerdings gebe es auch kritische Töne, vor allem von Gewerkschaftsseite, wo man einen größeren Stellenabbau im Zuge einer Fusion befürchte. Zudem müssen die Anteilseigner beider Institute von einem Zusammenschluss überzeugt werden, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 13.03.2019)