12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,43 EUR -1,98% (12.04.2022, 15:08)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,498 EUR -7,33% (12.04.2022, 14:54)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (12.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Erträge seien im Geschäftsjahr 2021 gegenüber 2020 um 3,3% auf EUR 8,46 Mrd. gestiegen, während sich die operativen Kosten um lediglich 1,3% auf EUR 6,24 Mrd. erhöht hätten. Das Verhältnis von Aufwänden zu Erträgen habe sich dadurch um 1,4 Prozentpunkte verbessert, mit einer Quote von 73,8% bleibe man aber noch immer deutlich hinter dem Mitbewerb zurück, welcher mit meist 50% bis 60% besser abschneide. Immerhin rechne Commerzbank für das Geschäftsjahr 2022 mit höheren Zins- und Provisionserträgen bei in etwa gleichbleibenden Kosten in Höhe von EUR 6,3 Mrd. Im Jahr 2024 solle die Aufwand-Ertrags-Quote dann 60% erreichen.Kreditrisiko: Die Risikokosten hätten sich im Jahr 2021 dank der gestiegenen Kreditqualität auf lediglich EUR 570 Mio. nach EUR 1,75 Mrd. in 2020 belaufen. Für 2022 rechne das Institut hier mit Belastungen von weniger als EUR 700 Mio. Die Quote der problembehafteten Kredite habe sich per Jahresende mit 0,9% weiterhin auf einem niedrigen Niveau (Ende Dezember 2020: 1,0%) befunden.Kapitalausstattung: Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich im Jahresvergleich von 13,2% auf formidable 13,6% verbessert und liege damit klar über der MDA-Schwelle von aktuell 9,4%, ab der die Vornahme von Gewinnausschüttungen erlaubt sei. Im Jahr 2022 solle die CET1-Quote bei zumindest 13,0% gehalten werden. Commerzbank plane für das Geschäftsjahr 2022 die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen mit einer Ausschüttungsquote von 30%.Engagement in Russland und der Ukraine: Nachdem das Risiko in Russland in der Vergangenheit schon deutlich reduziert worden sei, sei dieses mit einem Netto-Exposure von EUR 1,3 Mrd. bzw. 0,4% des Gesamtexposures überschaubar. Zusätzlich habe Commerzbank ein Exposure von EUR 0,6 Mrd., welches sich aus Vorfinanzierungen für Rohstoffexporte ergebe. Das Exposure in der Ukraine liege bei unter EUR 0,1 Mrd. In Russland beschäftige das Institut mit 135 Mitarbeiter und begleite deutsche mittelständische sowie internationale Unternehmen in ihren Geschäftsbeziehungen. Mit Blick auf die Sanktionen beabsichtige Commerzbank kein Neugeschäft mehr in Russland zu tätigen, sondern nur noch bestehende Transaktionen abzuwickeln. Aufgrund der volatilen Situation habe man noch keine Auswirkungen in der Finanzplanung einkalkuliert."Strategie 2024": Commerzbank habe die mittelfristigen Zielsetzungen angehoben. Demnach habe die Bank das Ertragsziel für das Geschäftsjahr 2024 um EUR 400 Mio. auf EUR 9,1 Mrd. erhöht. Das Kostenziel sei dagegen nur leicht von EUR 5,3 Mrd. auf EUR 5,4 Mrd. angehoben worden. Das operative Ergebnis solle EUR 3 Mrd. erreichen, bislang seien EUR 2,7 Mrd. in Aussicht gestellt worden. An Dividenden und Aktienrückkäufe wolle das Institut bis einschließlich 2024 zwischen EUR 3 und 5 Mrd. an die Aktionäre zurückführen und dann eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) von mehr als 7% erwirtschaften. Mit der "Strategie 2024" wolle Commerzbank nicht nur die Profitabilität bis 2024 deutlich erhöhen, sondern auch die Digitalisierung maßgeblich vorantreiben. Mit der Transformation hin zur digitalen Beratungsbank werde Commerzbank die Zahl der Filialen von 790 um weitere 100 auf den Zielwert von 450 reduzieren.Commerzbank habe im Jahr 2021 wie seine Mitbewerber von der post-Covid-Konjunkturerholung sowie der durchaus freundlichen Finanzmarktentwicklung profitiert. Mit Blick auf die bevorstehende Zinswende in der Eurozone und der zu erwartenden Abkehr von negativen Einlagezinsen würden Alber die Ertragsaussichten für das zweitgrößte deutsche Geldhaus positiv stimmen. Nachdem sich die EZB bislang sehr zurückhaltend und zögerlich in puncto Rückkehr zur geldpolitischen Normalität gegeben habe, scheine die mittlerweile galoppierende Inflation auch in den Augen der Währungshüter nicht mehr nur einen temporären Charakter zu haben. Der Kriegsausbruch in der Ukraine werde nicht nur den Inflationsdruck verstärken, sondern berge auch ein erhebliches Risiko für die konjunkturelle Entwicklung, insbesondere wenn sich die Sanktionsspirale noch weiterdrehe. Selbst im Falle eines Waffenstillstands rechne der Analyst mit keiner raschen Rücknahme der gegen Russland erhobenen Sanktionen und daher einem länger andauernden konjunkturdämpfenden Effekt. Dieser treffe vor allem auch die deutsche Exportwirtschaft, wo die Commerzbank für viele Unternehmen ein wichtiger Partner sei.Insofern bestätigt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, trotz der verbesserten Ertragsaussichten im Lichte der Zinswende, der bald abgeschlossenen Restrukturierung und der nach wie vor attraktiven Bewertung seine Empfehlung für die Commerzbank-Aktie mit "Halten", hebt aber das Kursziel leicht von EUR 7,00 auf EUR 7,14 an. Dieses basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 12.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.