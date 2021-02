Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (09.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Geldhaus präsentiere am 11. Februar seine endgültigen Zahlen für das Jahr 2020. Schon jetzt sei bekannt, dass ein Verlust von rund 2,9 Milliarden Euro angefallen sei. Doch statt um das vergangene Jahr dürfte es viel mehr um Details zur neuen Strategie der Commerzbank gehen. Eckpunkte seien schon vorgestellt worden, der Unmut der Gewerkschaft habe sich bereits ebenfalls geregt. Nun äußere sich Uwe Tschäge, der Konzernbetriebsratschef, in einem Interview.Gegenüber der "Börsen-Zeitung" habe Tschäge gesagt: "Wir haben uns mit der Bank darauf geeinigt, dass man sich an die Konditionen und Instrumente des Sozialplans hält, die wir beim letzten Umbau 2017 ausgehandelt hatten. Und vor allem, dass man sich an den damals vereinbarten Ablauf hält, bevor man betriebsbedingte Kündigungen ausspricht." Damit spreche Tschäge die Regelungsabrede an, die der Betriebsrat mit der Commerzbank geschlossen habe.Das könne als Entgegenkommen des Vorstands gewertet werden. Die Wogen dürften damit zum Teil wieder geglättet sein, nachdem andere Kollegen von Tschäge in den zurückliegenden Wochen sich teils kritisch zum Umbau der Bank geäußert hätten. Für die Gewerkschaft sei der Knackpunkt, dass betriebsbedingte Kündigungen vermieden würden. Solange das Management hier im Rahmen der Möglichkeiten gesprächsbereit bleibe, könnte schon viel gewonnen sein.Der Betriebsratschef räume allerdings auch ein, dass es schlimmere Szenarien für die Beschäftigten gebe als den aktuellen Umbau. Beispielsweise die geplante Übernahme durch die Deutsche Bank vor fast zwei Jahren. "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es sehr gut ist, dass diese Fusion abgesagt wurde. Der Stellenabbau wäre dabei noch viel größer ausgefallen. Was wir jetzt vor uns haben, ist natürlich alles andere als ein Zuckerschlecken. Aber es hat doch eine andere Dimension - und die Herangehensweise ist eine ganz andere."Risikobewusste Anleger können daher noch eine Position bei der Commerzbank-Aktie aufbauen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Bereits investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben. (Analyse vom 09.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: