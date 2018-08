Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (09.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) von 11 auf 9,63 Euro.Nicht nur, dass das das Frankfurter Geldhaus während seine enormen Umbauprozesses weiterhin mit dem Gegenwind des anhaltenden Negativzinsumfelds, der niedrigen Margen im wettbewerbsintensiven Heimatmarkt und der hohen Kosten für die Digitalisierung zu kämpfen gehabt habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nun habe ausgerechnet die sonst so zuverlässige deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM versagt, was die vielversprechende Marketing-Offensive mit dem DFB-Team zur Gewinnung zahlreicher neuer Privatkunden zum Rohrkrepierer habe werden lassen. Zumindest die Commerzbank habe eine neue Offensive für den Herbst angekündigt.Immerhin hätten sich in Q2 sowohl die Gesamterträge als auch das operative Ergebnis positiv entwickelt und hätten die Konsensschätzung der Analysten übertroffen. Ob der überraschend hohe Zinsüberschuss nachhaltig erwirtschaftet werden könne, müsse sich noch zeigen. Das Management habe angekündigt, für 2018 wieder eine Dividende (0,20 Euro je Aktie) zahlen zu wollen. Dennoch sei der Aktienkurs in einem positiven Marktumfeld gefallen. Neben der leichten Anhebung des Jahreskostenziels im Konzern erwarte die Commerzbank nun auch einen Rückgang statt steigender Erträge im Firmenkundensegment für 2018. Auch wenn der Konzernumbau bisher konsequent vorangetrieben worden sei, sei die Strategie "Commerzbank 4.0" kein Selbstläufer für das Erreichen einer angemessenen Eigenkapitalrendite. Der hohe Abschlag auf den Buchwert der Commerzbank spiegele die Skepsis der Börse wider.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Commerzbank-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 11 auf 9,63 Euro reduziert. (Analyse vom 09.08.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Commerzbank AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,796 EUR +0,13% (09.08.2018, 13:52)