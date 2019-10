Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (28.10.2019/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im September habe die Bank einen radikalen Umbau eingeleitet. Die Kosten sollten weiter sinken, vor allem durch Entlassungen. Konkrete Ertragsziele nenne das Geldhaus nicht mehr, da sie in den vergangenen Jahren so gut wie nie erreicht worden seien. Die Eigenkapitalrendite solle bei mageren vier Prozent liegen. Die Kunden würden aber wohl über höhere Kontoführungsgebühren dafür zur Kasse gebeten.So habe der MDAX-Konzern die Gebühren für Geschäftskunden teils drastisch erhöht. In der Spitze würden sich die Konten um bis zu 43 Prozent verteuern. Damit wolle die Commerzbank offenbar ihre Erträge stabilisieren. In ihrer neuen Planung bis 2023 nenne sie keine konkreten Ertragsziele. Aber die Umsätze sollten zumindest nicht zurückgehen.Das gehe nur über mehr Geschäft in der Anlageberatung oder eine höhere Kreditvergabe. Da die klassischen Margen im Einlagengeschäft durch die Negativzinsen der EZB auf die Nulllinien gedrückt würden, bleibe nur noch die Ausweitung der Kreditmenge. Da das aber jetzt alle Finanzinstitute machen würden, würden auch hier die Margen drastisch sinken. Außerdem dürfte die Kreditnachfrage zurückgehen, wenn es zu einem länger anhaltenden Abschwung komme.Die Aussichten für die Commerzbank würden trüb bleiben. Der Versuch, über höhere Kontoführungsgebühren die Erträge zu stabilisieren, könnte nach hinten losgehen. Denn trotz der Negativzinsen hätten noch nicht alle Banken ihre Gebühren so drastisch erhöht wie die Commerzbank. Kunden könnten daher zu anderen Banken abwandern.Anleger sollten die Commerzbank-Aktie weiterhin meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: