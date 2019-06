Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,446 EUR +1,24% (06.06.2019, 13:37)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (06.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichte, prüfe die deutsche Regierung eine Fusion der Commerzbank mit der niederländischen ING als eine Möglichkeit ein europäisches Branchenschwergewicht zu schaffen. Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra und der Staatssekretär von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Jörg Kukies, hätten im Mai darüber diskutiert.Erst Ende April hätten die Commerzbank und die Deutsche Bank einen angedachte Fusion begraben. Bereits da seien die ING und auch die italienische UniCredit als mögliche Interessenten an der Commerzbank im Gespräch gewesen. Die UniCredit habe sich zwischenzeitlich jedoch aus dem Rennen zurückgezogen.Von der Hoffnung auf einen Zusammenschluss der beiden deutschen Geldhäuser habe vor allem die Commerzbank-Aktie profitiert. Der Titel sei im April bis auf 8,26 Euro geklettert, sei anschließend aber wieder unter Druck geraten. Neben dem schwachen Gesamtmarkt sei insbesondere die entweichende Übernahmefantasie schuld gewesen. Seit Jahresbeginn liege die Aktie derzeit noch rund 14 Prozent vorne.Unterstützt von den neu angefachten Fusionsgerüchten sei die Commerzbank-Aktie am Donnerstagmittag um bis zu vier Prozent nach oben gesprungen. Einen Teil der Gewinne habe das Papier anschließend jedoch wieder abgeben müssen. Nach dem Hin und Her der vergangenen Wochen würden die Investoren zurzeit noch zurückhaltend reagieren. Angesichts der latenten Übernahmefantasie habe DER AKTIONÄR bislang an der Trading-Empfehlung für die Commerzbank festgehalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,509 EUR +2,54% (06.06.2019, 13:20)