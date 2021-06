Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (01.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Vor wenigen Wochen habe ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BHG) die Finanzbranche erschüttert. Entschieden worden sei über die automatische Erhöhung der Kontogebühren. Für Institute wie die Commerzbank seien nicht nur zukünftige Erträge bedroht. Die Begründung des Urteils lasse für Finanzinstitute die schlimmsten Befürchtungen wahr werden."Schweigen ist Zustimmung" - so sei eine Klausel in vielen Kontoverträgen bezeichnet worden, nach der Kunden bei Gebührenerhöhungen seitens der Bank aktiv hätten widersprechen müssen. Andernfalls seien die Entgelte automatisch erhöht worden. Diese Praxis gebe es schon länger, doch Ende April hätten die BGH-Richter entschieden, dass es nicht rechtens sei. Für die deutschen Kreditinstitute, die wegen der Negativzinsen auf steigende Provisionen angewiesen seien, werde es nun schwierig, die Gebühren zu erhöhen. Das berichte der Blog Finanz-Szene mit Bezug auf das Originaldokument zum Urteil.Heftig werde es allerdings, wenn es um die bisher unter dieser Praxis gezahlten Kontoentgelte gehe. Denn viele Kunden könnten wahrscheinlich seit 2018 auf dieser Basis zustande gekommene Erhöhungen vollständig zurückfordern. Unklar sei wohl noch, ob die Banken von sich aus auf die Kunden zugehen würden, oder diese das Geld aktiv zurückfordern müssten. In jedem Fall sei es eine herbe Niederlage für Branche.Bafin-Exekutivdirekter Raimund Röseler habe vor Wochen erklärt, auf die Branche könnten in einem "Worst-Case-Szenario" Belastungen im Umfang eines halben Jahresüberschusses zukommen. Branchenweit könnte es somit um einen Milliardenbetrag gehen. Institute müssten Rückstellungen bilden, auch die Commerzbank wäre betroffen. Das Frankfurter Geldhaus habe zum 1. Mai die Gebühren für Comdirect-Kunden erhöhen und das kostenlose Girokonto de facto abschaffen wollen. Aufgrund des Urteils habe man vorerst davon abgesehen. Geäußert habe sich der Konzern seitdem nicht mehr öffentlich. Man wolle die Urteilsbegründung abwarten, habe es zuletzt geheißen.Die Risiken durch Rückzahlungen an Kunden aufgrund des jüngsten Urteils seien derzeit nicht absehbar. Die Commerzbank müsste im schlimmsten Fall Rückstellungen bilden, deren Höhe jedoch ungewiss sei. Wie erwähnt werde es stark davon abhängen, ob die Branche oder die Commerzbank selbst von sich aus die Gelder zurückzahlen würden, oder nicht. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.