Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (08.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Banken würden Teil der Lösung sein in der Corona-Pandemie wollen. Das heiße vor allem Kredite für die Wirtschaft ausreichen. Als eine der größten Banken in Deutschland stehe die Commerzbank hier im Mittelpunkt. Denn das Finanzinstitut sei Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Doch für das Geldhaus selbst werde dieses Geschäft immer weniger profitabel. Der neue CEO müsse bei dieser Sparte genau hinschauen.Größere Unternehmen - auch im Ausland - betreue die Commerzbank im Segment Firmenkunden. Doch der Umsatz sinke dort seit Jahren deutlich: Hätten vor vier Jahren noch fast 1,20 Milliarden Euro eingefahren werden können, seien es zuletzt knapp unter 800 Millionen Euro gewesen. Dabei würden Negativzinsen in der Eurozone und ein harter Wettbewerb auch auf die zukünftigen Geschäftsaussichten drücken.Bei der anstehenden Sanierung der Bank werde der Fokus deshalb auch auf der Firmenkundensparte liegen müssen. Die Analysten von "Bloomberg" würden vorrechnen, dass der Gewinn der Privat- und Unternehmerkundensparte zuletzt dreimal so hoch gewesen sei wie der des Firmenkundenbereichs. Dabei wäre die Bindung des Eigenkapitals zudem noch deutlich höher gewesen. Ein Verkauf von Assets aus dem Bereich Firmenkunden verbunden mit Personalabbau werde von den Analysten als erfolgsversprechend angesehen. So könnte die Effizienz und die Rendite auf das Eigenkapital erhöht werden.Die Commerzbank-Aktie drohe, unter die Marke von fünf Euro zurückzufallen. Die mittelfristige Turnaround-Story sei aber nach wie vor intakt. Das Beispiel Firmenkundensparte zeige, dass es bei der Commerzbank deutliches Potenzial gebe. Die Bank sei Marktführer in verschiedenen Segmenten, müsse aber effizienter und profitabler werden, damit der Aktienkurs steigen könne. Im Rahmen des nächsten Umbauprogramms sollte das möglich sein.Investierte Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.