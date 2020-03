Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (04.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die überraschende Zinssenkung der FED sollte die Märkte in den kommenden Wochen stützen. Für Bankaktien sei sie allerdings ein Desaster. Die Commerzbank-Aktie beispielsweise habe eine wichtige Unterstützung gerissen und taumle Richtung Allzeittief. Nächste Woche drohe neuer Ärger.Die FED habe als erste Notenbank gehandelt, doch es dürften demnächst weitere Währungshüter folgen. Weltweit wachse die Angst vor einem Absturz der Wirtschaft und das Mittel der Wahl seien neben Konjunkturprogrammen Aktionen der Notenbanken. Wer noch Spielraum habe, senke also die Zinsen. Für Banken nehme damit der Druck auf den Zinsüberschuss weiter zu.Kommende Woche würden sich die Vertreter der EZB treffen. Die Volkswirte der Commerzbank selbst würden eine weitere Senkung des Einlagezinses von -0,5 auf -0,6 Prozent und eine Ausweitung der Anleihekäufe erwarten. Das könnte den Kurs der Commerzbank-Aktie kurzfristig weiter drücken.Der Commerzbank sei es gelungen im vergangenen Jahr den Zinsüberschuss um fast sieben Prozent zu steigern trotz Negativzinsen. Der Trend könnte auch bei noch niedrigeren Zinsen anhalten, da die Commerzbank zunehmend die Strafzinsen an Großkunden überwälze. Nach Aussage von Finanzvorständin Bettina Orlopp seien derzeit keine flächendeckenden Minuszinsen für alle Kunden geplant.Die psychologisch wichtige Marke von 5 Euro sei nach unten durchbrochen worden. Wichtig wäre es, dass sie bald wieder überschritten werde, denn bei 4,65 Euro lauere schon das Allzeittief vom September letzten Jahres. Die nächste Unterstützung liege aktuell bei 4,84 Euro.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 04.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: