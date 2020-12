Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,27 EUR +0,76% (01.12.2020, 09:16)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,20 EUR -0,19% (01.12.2020, 09:02)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (01.12.2020/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nachdem im Sommer bei der Commerzbank das Führungsduo hingeschmissen habe, habe es daraufhin noch weitere Top-Manager gegeben, die den Konzern verlassen hätten. Zuletzt sei der Firmenkundenchef gegangen, dessen Sparte beim kommenden Umbau im Fokus stehen dürfte. Doch nun gebe es eine überaus erfreuliche Meldung der Aufsicht für das kommende Jahr.Die Commerzbank müsse ab 2021 weniger Eigenkapital vorhalten. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht habe den Kapitalpuffer, der für anderweitig systemrelevante Institute gelte, für die Bank von 1,50 auf 1,25 Prozent gesenkt. Damit sinke die insgesamt vorzuhaltende harte Kernkapitalquote von 9,8 in diesem Jahr auf 9,5 in 2021.Die Commerzbank habe Ende des dritten Quartals eine harte Kernkapitalquote von 13,4 Prozent und habe schon damals 370 Basispunkte über der Anforderung von 9,8 Prozent gelegen. Unterstelle man, dass alles andere gleich bliebe, würde der Abstand zur Mindestanforderung auf 400 Basispunkte steigen. Damit habe die Bank ausreichend überschüssiges Kapital für eine höhere Risikovorsorge und Restrukturierungskosten im kommenden Jahr.Die Commerzbank-Aktie habe bereits in der Vorwoche den kurzfristigen Aufwärtstrend bei 5,57 Euro verlassen und gestern weiter korrigiert. Die Unterstützung bei 5,05 Euro biete als nächstes Halt.Investierte Anleger bleiben dabei, alle anderen können die Schwächephase zum Aufbau einer ersten Position nutzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.