Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro.(12.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank sei der Umsetzung ihrer "Strategie 2024" am Freitag ein großes Stück näher gekommen. Vorstand und Betriebsrat hätten bei den Verhandlungen über den geplanten Stellenabbau einen Durchbruch erzielt. Der Aktie liefere das allerdings keine frischen Impulse.Die Commerzbank könne den Abbau Tausender Stellen wie geplant fortsetzen. Die Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat zur Umsetzung der "Strategie 2024" seien erfolgreich abgeschlossen, habe das Frankfurter Institut am Freitag mitgeteilt. Die Zahl der Führungspositionen werde den Angaben zufolge um rund 30% sinken. Mit Abschluss der Teilinteressenausgleiche trete zugleich der im Mai 2021 vereinbarte Rahmensozialplan in Kraft.Mit einem harten Sparkurs wolle der seit Jahresbeginn amtierende Konzernchef Manfred Knof das Institut zurück in die Erfolgsspur führen. Der Vorstand habe angekündigt, bis Ende 2024 weltweit 10.000 der zuletzt 39.500 (Stand Ende 2020) Vollzeitstellen zu streichen. Zugleich wolle die Commerzbank etwa 2.500 Vollzeitstellen aufbauen. Dies solle u.a. bei der mBank in Polen geschehen. Unter dem Strich baue die Commerzbank somit etwa 7.500 Stellen ab. Erklärtes Ziel des Vorstands sei es, den Stellenabbau v.a. über Altersregelungen wie Altersteilzeit oder Vorruhestand zu verwirklichen.Die jetzt abgeschlossene Vereinbarung betreffe auch die neuen digitalen Beratungszentren. Ein Haustarifvertrag, der spätestens im vierten Quartal 2022 in Kraft treten solle, ermögliche in diesem Bereich auch Arbeit an Samstagen. Im Gegenzug gebe es von der Bank eine Standortgarantie für alle Standorte des sogenannten Beratungscenters bis zum 31. Dezember 2027.Die ersten Beratungszentren zur Betreuung von Kunden hatte die Commerzbank am 19. Oktober eröffnet. Das Angebot solle Lücken im schrumpfenden Filialnetz schließen. Von 790 Zweigstellen bundesweit sollten nur noch 450 übrig bleiben, 2022 solle der Filialabbau abgeschlossen sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link (Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: