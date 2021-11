Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (11.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktien hätten sich am Mittwoch erstmals seit 2019 wieder der 7-Euro-Marke genähert. Zuletzt hätten sie 4,2 Prozent auf 6,98 Euro gewonnen. Händler hätten den anziehenden Kurs mit einem Bericht begründet, wonach es unter der Ampel-Koalition von SPD, FDP und Grünen die Entscheidung geben könnte, den Verkauf der Commerzbank voranzutreiben.In dem Bericht heiße es, bei einer Regierungsbeteiligung der Liberalen sollten Staatsbeteiligungen an Privatunternehmen künftig die Ausnahme sein. Dadurch könne auch die Staatsbeteiligung an der Commerzbank, die noch aus der Finanzkrise stamme, auf den Prüfstand kommen. In dem Bericht habe es weiter geheißen, in Kreisen werde über eine gemeinsame Zukunft mit der DZ BANK spekuliert. Eine Sprecherin der Genossenschaftsbank habe dies auf Anfrage nicht kommentieren wollen.Nachdem der Großteil der Analysten seine Einschätzung zur Commerzbank auch nach den überraschend guten Zahlen vor einer Woche nicht wesentlich geändert habe, lasse die neueste Analyse von Izabel Dobreva aufhorchen. Die Expertin von Morgan Stanley habe ihr Kursziel von 7,60 auf 8,90 Euro erhöht und stufe die Aktie auf "overweight" hoch. "Das Glück ist mit den Tüchtigen", überschreibe sie ihre am Donnerstag vorliegende Studie. Sie lobe den massiven Konzernumbau. Die Markterwartungen hinkten den besseren Ertragsaussichten noch hinterher.Lange habe es keine Spekulationen mehr über die Zukunft der Commerzbank gegeben, denn der Vorstand habe alles daran gesetzt, die Sanierung anzustoßen. Scheitere diese am Ende doch oder gebe es andere strategische Überlegungen, komme eine Fusion oder Übernahme wieder auf die Agenda. Gerade mit einer neuen Bundesregierung würden sich neue Optionen ergeben. Für Anleger könne das nur positiv sein.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von "Der Aktionär".