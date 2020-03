Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (30.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die konkreten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft seien noch kaum abzuschätzen, doch die Angst vor einer neuen Finanzkrise sei groß. Das veranlasse nun auch die Europäische Zentralbank (EZB) als oberste Bankenaufsicht der Eurozone zu strengeren Maßnahmen. Und auch die Banken selbst würden nun Konsequenzen ziehen.Laut einem "Handelsblatt"-Bericht müssten große, systemrelevanten Institute der Aufsichtsbehörde derzeit täglich ihre Liquiditätskennziffern sowie ihre internen Planungen zur Steuerung der flüssigen Mittel melden. Etwas kleinere Institute müssten den Kontrolleuren immerhin ein- bis zweimal pro Woche Auskunft geben.Ziel der Maßnahme sei es, in der Krise Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Die steigende Liquiditätsnachfrage aus der Realwirtschaft sei derzeit eine Herausforderung und die Anspannung bei allen Beteiligten groß. Nach Informationen der Zeitung sei es bisher aber bei keiner europäischen Großbank zu Engpässen gekommen.Um größtmögliche Liquidität sicherzustellen, habe die EZB die Geldhäuser bereits am Freitag zum Verzicht auf Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe aufgerufen. Ziel der Empfehlung sei es, die Fähigkeit der Banken zu stärken, Verluste zu verkraften sowie die Kreditvergabe an private Haushalte und an Unternehmen zu unterstützen. Die Empfehlung gelte mindestens bis zum 1. Oktober 2020 und betreffe Ausschüttungen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020.Eine ähnliche Empfehlung habe in der Vorwoche unter anderem auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin abgegeben. Grundsätzliche Unterstützung komme angesichts der aktuellen Ausnahmesituation auch von den Bankenverbänden.Im Vergleich dazu schlage sich die Aktie der Deutschen Bank noch vergleichsweise wacker und klettere zeitweise sogar moderat ins Plus. Wegen der Belastung durch den laufenden Konzernumbau hätte es dort in diesem Jahr ohnehin keine Dividende gegeben.Von einem Engagement im europäischen Bankensektor rät "Der Aktionär" im derzeitigen Umfeld aber weiterhin ab, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 30.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link