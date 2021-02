Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (17.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Manfred Knof habe den Ruf eines ein Sanierers beziehungsweise eines Machers. Mit der Abschreibung auf den Wirecard-Kredit habe der neue Commerzbank-Boss eigentlich nix zu. Das sei im zweiten Quartal 2020 gewesen und falle in die "Zielke-Ära". Doch der neue Chef der Großbank mache das, was die Aktionäre würden sehen wollen: Wie mehre Medien übereinstimmend berichten würden, versuche Knof das verlorene Geld mittels Klage zurückzuholen.Konkret: Dem Wirtschaftsprüfer Ernst & Young (EY) drohe nach dem Wirecard-Desaster eine Schadensersatzklage der Commerzbank. Die Bank habe die Frankfurter Dependance der britisch-australischen Großkanzlei Ashurst damit beauftragt, eine Klage vorzubereiten. Das berichte das "Handelsblatt" und berufe sich auf Informationen aus Unternehmenskreisen.Ein Commerzbank-Sprecher habe den am Mittwoch veröffentlichten Bericht auf Anfrage nicht kommentieren wollen. Auch EY habe eine Stellungnahme abgelehnt, heiße es.Die Prüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) stehe wegen ihrer Rolle als langjähriger Abschlussprüfer der insolventen Wirecard in der Kritik. Ohne dessen jahrelange Testate wäre Wirecard nicht zu diesem unglaublichen Betrugsfall geworden. Der Münchener Zahlungsdienstleister habe im vergangenen Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und in der Folge Insolvenz angemeldet. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass Wirecard mindestens seit 2015 Scheingewinne ausgewiesen habe, und ermittle wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs.Die Commerzbank habe den Münchnern eine revolvierende Kreditlinie von 200 Millionen Euro eingeräumt. Man sei nicht allein gewesen - vielmehr habe die Großbank in einem 15 Banken umfassenden Konsortium den Hut auf. In der Summe hätten die Finanzinstitute Darlehen von 1,75 Milliarden Euro bereit gestellt. Davon seien rund 90 Prozent abgerufen worden - die Commerzbank habe nach der Pleite 187 Millionen Euro abschreiben müssen.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 4,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.