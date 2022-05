Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,386 EUR +2,16% (20.05.2022, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,338 EUR +1,63% (20.05.2022, 09:15)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (20.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie halte sich nicht nur über der Marke von sieben Euro, eine positive Analystenstudie habe dem Titel sogar gestern weiteren Auftrieb verliehen. Hintergrund sei das Szenario steigender Zinsen. Charttechnisch sehe das Bild ebenfalls bullish aus.Dank einer neuen Kaufempfehlung der Schweizer Bank UBS habe sich die Commerzbank-Aktie am Donnerstag an die Spitze des MDAX gesetzt. Während der Index der mittelgroßen Börsentitel am Mittag um 1,6 Prozent nachgegeben habe, habe die Commerzbank-Aktie um fast fünf Prozent auf 7,23 Euro zugelegt.Die Schweizer Großbank UBS habe die Commerzbank-Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,00 auf 8,60 Euro angehoben. Eine Anhebung des Leitzinses im Euroraum im Juli könnte sich als Kurstreiber für die Aktien des Finanzinstituts erweisen, habe Analyst Daniele Brupbacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Sein Basisszenario basiere auf den starken Geschäftszahlen zum ersten Quartal und auf dem zuversichtlichen Ausblick.Zudem seien die Kapitalquoten stark und das Finanzinstitut könnte für 2022 wieder eine Dividende zahlen. Ferner seien auch die Kapitalquoten stark, so dass die Frankfurter 2023 sogar Anteilsscheine zurückkaufen könnten. Der Experte habe seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2024 erhöht.Die EZB dürfte im Juli die Zinswende einleiten. Auch wenn sie sicher nicht so aggressiv ausfallen werde wie in den USA, wäre das ein wichtiger Impuls für die Commerzbank. Unklarheit herrsche weiterhin von konjunktureller Seite.Daher eignet sich die Commerzbank-Aktie nur für spekulativ-orientierte Anleger, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Diese könnten nun indes eine Position aufbauen, denn der MDAX-Titel habe die 7,22-Euro-Marke geknackt und ein weiteres Kaufsignal generiert. Der Stopp verbleibe bei 5,10 Euro. (Analyse vom 20.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)