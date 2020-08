Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,02 EUR +3,31% (28.08.2020, 11:20)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (28.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Wolf vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Wenn es immer in jüngster Vergangenheit zu Krisen und Börsencrahs gekommen sei, seien die Banken regelmäßig unter den großen Verlierern gewesen. Auch bei den deutschen Wettbewerbern sei das bisher so gewesen. Allerdings verspreche das Thema der Struktur-Veränderung, wie bei der Commerzbank, Kursfantasie.Viele Branchen in Deutschland hätten die Digitalisierung massiv verschlafen, allen voran die Banken, denen die sogenannten FinTechs im Expresstempo den Rang abgelaufen hätten. Durch die Corona-Krise nehme der Restrukturierungdruck weiter zu, weil wie bei der Commerzbank auch das bisher verlässliche Firmenkundengeschäft ins Wanken gerate.Die Spekulationen über eine mögliche Übernahme der Bank hätten den Aktienkurs wieder etwas ins Laufen gebracht. Mittlerweile notiere er dicht unterhalb der zweijährigen Abwärtstrendlinie, die aktuell bei 5,15 Euro verlaufe. Dort verlaufe auch ein stärkeres Widerstandsband aus dem vergangenen Jahr.Da das Indikatorenbild trotz schwächerer Tage bei der Aktie robust bullisch bleibe, steige die Wahrscheinlichkeit eines deutlichen Ausbruchs nach oben. Aufgrund der Tatsache, dass mit Kursen oberhalb von 5,15 EUR auch der mittelfristige Abwärtstrend beendet wäre, käme als nächstes Kursziel der Bereich um 8 EUR rasch in Reichweite.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,00 EUR +3,33% (28.08.2020, 11:06)