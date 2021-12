Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,427 EUR +1,36% (02.12.2021, 08:54)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,426 EUR +3,06% (01.12.2021, 17:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (02.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Märkte hätten gestern ein Comeback gefeiert, wieder zulegen können hätten auch die Commerzbank-Papiere. Die Aktien seien mit einem Plus von rund zwei Prozent aus dem Handel gegangen. Allerdings wachse bei Anlegern auch die Sorge, welche Auswirkungen mögliche Einschränkungen im Winter aufgrund der Pandemie haben könnten. Die Commerzbank könnte über ihr Kreditportfolio davon betroffen sein.Vor allem Darlehen, die an Unternehmen vergeben worden seien, könnten unter Druck geraten, sollte es wieder zu weitreichenden Beschränkungen kommen. Zudem dürften Risiken wie Lieferketten-Probleme und Arbeitskräftemangel erst mit der Zeit voll durchschlagen. Bisher sei die Rate des ausfallgefährdeten Portfolios aber bei 0,8 Prozent aller Kredite geblieben, was ein guter Wert sei.Probleme bereiten könnte das Exposure gegenüber dem Transport- und Tourismussektor (neun Prozent aller Darlehen), das mit 13 Milliarden Euro zu Buche schlage. Die Risikovorsorge für das Gesamtjahr solle jedoch auf unter 700 Millionen Euro sinken, nach 1,70 Milliarden im Vorjahr. Zudem habe der Vorstand noch rund 500 Millionen Euro nur für Corona-bedingte Fälle zusätzlich zur Seite gelegt.Derzeit bestehe keine Gefahr für die Commerzbank durch ausfallgefährdete Kredite. Sollte es zu weiteren Eindämmungsmaßnahmen im Rahmen der Pandemiebekämpfung kommen, dürfte es wahrscheinlich wieder großzügige staatliche Hilfen geben.Aus charttechnischer Sicht ist ein Neueinstieg daher nicht angezeigt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 02.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR