Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,759 EUR -3,06% (05.08.2019, 16:49)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,755 EUR -4,08% (05.08.2019, 17:04)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (05.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Am Mittwochmorgen (7. August) werde Commerzbank-Chef Martin Zielke die Q2-Bilanz seines Instituts präsentieren. Die Erwartungen der Analysten seien dabei nicht besonders hoch und die Anleger würden sicherheitshalber schon im Vorfeld das Weite suchen.Seit der geplatzten Fusion mit der Deutschen Bank und dem anschließenden Abwinken der niederländischen ING und der italienischen UniCredit würden die Übernahmegerüchte um die Commerzbank nur noch auf Sparflamme kochen. Für die Mitarbeiter sei das vielleicht eine gute Nachricht, nicht aber für Martin Zielke.Der Manager bekomme weiter heftig Gegenwind von der Zinsseite. Die Aussicht auf weiterhin niedrige oder gar sinkende Zinsen in der Eurozone dürften ihm in den vergangenen Wochen mindestens so geärgert haben wie die IT-Pannen im eigenen Haus. Schließlich suche die Bank dringend nach Antworten auf schwache Erträge, Wettbewerbsdruck und Zinstief.Zu der Zinsflaute komme jetzt auch noch eine Abkühlung der Konjunktur, die sich bei dem DAX-Konzern schnell in steigenden Kosten für die Risikovorsorge niederschlagen könne. Experten würden erwarten, dass die Vorsorge für faule Kredite in Q2 anziehe und auf das Ergebnis drücken werde.Ohnehin seien die Erwartungen an die Quartalszahlen gering. So würden die Analysten beim operativen Ergebnis im Schnitt von einem Rückgang um 15 Prozent auf 331 Mio. Euro ausgehen. Der Überschuss dürfte der Durchschnittsschätzung zufolge um ein Fünftel auf 217 Mio. Euro sinken.Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken werde Zielke im Herbst ein Strategie-Update präsentieren und erklären, wie er das Geldhaus nach 2020 weiterentwickeln wolle. Zwar sehe er das Finanzinstitut mit der Fokussierung auf Privatkunden sowie Firmenkunden und Mittelstand grundsätzlich gut aufgestellt.Jedoch seien die Möglichkeiten zu Wachstum ohne Übernahmen und Fusionen begrenzt. In der Branche herrsche ein harter Preiskampf. Außerdem sei die von Finanzinstituten herbeigesehnte Wende zu höheren Zinsen in die Ferne gerückt.Die Aussicht auf schwache Zahlen und wenig Hoffnung auf kurzfristige Besserung laste seit Wochen auf der Commerzbank-Aktie. Der schwache Gesamtmarkt komme am Montag erschwerend hinzu. Nach dem Rückfall unter die 6-Euro-Marke am Freitag gehe es am Montagnachmittag um weitere 2,5 Prozent nach unten. Der Aktienkurs nähere sich damit immer weiter dem 52-Wochen-Tief von Ende Dezember bei 5,50 Euro an. Darunter warte nur noch das Allzeittief aus dem Jahr 2016 bei 5,16 Euro.Angesichts des schwachen Chartbilds und der operativen Herausforderungen rät DER AKTIONÄR weiterhin vom Kauf der Commerzbank-Aktie ab, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2019)