Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (08.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Papiere der Commerzbank seien nun einige Tage in Folge angestiegen und hätten mehrere Chartsignale ausgelöst. Damit habe sich das Chartbild deutlich aufgehellt und die Aktie scheine nun auch wieder für Trader interessant. Kursbewegende Unternehmensmeldungen habe es allerdings nicht gegeben, der Anstieg habe andere Gründe.Die Commerzbank habe das reine Investmentbanking seit Jahren aufgegeben und beschränke sich nur noch vereinzelt auf Kapitalmarkt-Dienstleistungen für Unternehmenskunden. Deshalb habe das Institut nicht vom Handelsboom im vergangenen Jahr, oder dem überkochenden M&A-Markt profitiert. Stattdessen sei die Bank sehr zinssensitiv und verdiene hauptsächlich mit der Kreditvergabe Geld. Laut Unternehmensprognosen würde ein Anstieg der Zinsen um ein Prozent das Nettozinseinkommen im ersten Jahr um bis zu 650 Millionen Euro erhöhen.Aktuell seien solche Zinserhöhungen natürlich nicht in Reichweite, auch wenn die EZB durch die anziehende Inflation früher dazu gezwungen sein könnte als gedacht. Aber der Markt spiele das Thema häufiger, wie auch in den letzten Tagen, als es einen Anstieg der Anleiherenditen gegeben habe. Eben dies würden oft höhere Leitzinsen vorweg nehmen. Eine steilere Zinsstrukturkurve sorge für höhere Einnahmen bei den Banken und somit auch bei der Commerzbank.Nachdem die 50-Tage-Linie bei 5,47 Euro geknackt worden sei, habe die Notierung nun auch die 200-Tage-Linie um 5,58 Euro nach oben durchbrochen. Damit seien zwei Kaufsignale generiert worden, die zusammen mit den positiven Meldungen vom Anleihemarkt den Kurs bis über 5,70 Euro geführt hätten. Dort warte beim Verlaufshoch vom März diesen Jahres bei 5,82 Euro der nächste Widerstand.Investierte bleiben auf jeden Fall an Bord. Mutige, die sich einen Zykliker ins Depot legen wollen, können über einen Einstieg nachdenken, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.