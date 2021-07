Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,605 EUR -1,56% (08.07.2021, 09:42)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,61 EUR -1,35% (08.07.2021, 09:30)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (08.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Talfahrt des Finanztitels finde vorerst kein Ende. Dabei werde die Commerzbank-Aktie derzeit aber eher in Sippenhaft genommen, denn in den letzten Tagen hätten fast alle europäischen Bankwerte Federn lassen müssen. Negative Meldungen bei der Frankfurter Bank selbst gebe es nicht. Im Gegenteil: Die Pläne zu den Filialschließungen würden gut vorankommen. DER AKTIONÄR erkläre, ob Anleger die Aktien nun dennoch verkaufen sollten.Bereits 2020 seien die Umrisse des aktuellen Sanierungsprogramms der Commerzbank sichtbar gewesen. Die Zahl der Filialen sollte deutlich sinken. Festgelegt habe sich der Vorstand dann zum Jahresanfang auf 450 Niederlassungen, die von damals 790 in Deutschland verbleiben sollten. Bereits im letzten Frühjahr und dann auch in den ersten Monaten 2021 seien einige Filialen aufgrund der Pandemie geschlossen gewesen. Viele davon würden nie mehr öffnen.Wie die Commerzbank nun bekannt gegeben habe, sollten noch dieses Jahr 240 Niederlassungen dichtmachen. Los gehen solle es im Oktober. Bereits Ende nächsten Jahres solle es dann nur noch 450 und damit nur noch rund die Hälfte der ursprünglich 790 Anlaufstellen für Commerzbankkunden geben. Der Vorstand verspreche sich davon deutliche Kosteneinsparungen. Zusammen mit dem Abbau von 7.500 Vollzeitkräften bilde die Maßnahme den Kern des Sanierungsprogramms. Am Ziel wolle die Bank dann 2024 sein.Ein Blick auf das Chartbild zeige: Die Situation habe sich zuletzt nicht verbessert, im Gegenteil. Gestern habe der MDAX-Titel die GD100 bei 5,73 Euro nach unten gerissen. Jedoch liege um 5,35 Euro noch die GD200, die einen stärkeren Halt bieten sollte. Der seit Mitte 2020 gültige Aufwärtstrend bei 5,21 Euro sei zudem noch voll intakt. Allerdings sollten interessierte Anleger derzeit keinen Einstieg wagen, da das Chartbild zu stark angeschlagen sei.Daher sollte zwar der Stopp bei 4,80 Euro beachtet werden. Zum kompletten Verkauf der Position besteht aber derzeit kein Grund, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link