Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (03.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Märkte würden freundlich zum Jahreswechsel starten, ein kräftiges Plus würden dabei auch die Aktien der Commerzbank verzeichnen. Nachdem vor einem Jahr die Sanierung angestoßen worden sei, gelte es nun den Umbau konsequent voranzutreiben. Die Finanzvorständin Bettina Orlopp äußere sich in einem Interview zu Übernahmespekulationen und dem Staatsanteil.Seit Jahren werde die Commerzbank als Übernahmekandidat gehandelt. Denn bisher sei die Profitabilität oft hinter den eigenen Zielen zurückgeblieben. Gleichzeitig habe der Konzern eine starke Stellung im Geschäft mit dem deutschen Mittelstand. Gerade für ausländische Wettbewerber sei man daher attraktiv.Finanzvorständin Orlopp habe in einem Interview mit Börse-Online zu einer möglichen Übernahme der Commerzbank gesagt: "Mit solchen Spekulationen beschäftigen wir uns nicht. Wir konzentrieren uns auf die konsequente Umsetzung unserer "Strategie 2024". Damit wollen wir die Basis für eine eigenständige Zukunft der Commerzbank schaffen." Tatsächlich könnte der laufende Umbau endlich die Wende bringen.Bei der Sanierung sehe Orlopp die Bank "auf Kurs". Die schnelle Einigung mit den Arbeitnehmergremien auf einen sozialverträglichen Stellenabbau sei ein Meilenstein gewesen. "Das Kundengeschäft läuft gut, das zeigt sich auch im starken dritten Quartal. Wir haben das Zinsergebnis stabilisiert, und im Provisionsgeschäft wachsen wir sehr stark. Bei den Kosteneinsparungen kommen wir gut voran, und die starke Kapitalquote von 13,5 Prozent gibt uns Spielraum für die weitere Transformation."Der größte Aktionär sei seit der Bankenrettung 2009 der Bund. Orlopp habe dazu gesagt: "Die Commerzbank ist eine private Bank. Natürlich ist es unser Ziel, als vollständig private Bank erfolgreich zu sein. Aktuell sind wir mitten in der Transformation. Wir fokussieren uns darauf, die Commerzbank stark zu machen und erfolgreich in die Zukunft zu führen. Wie der Staat künftig mit seinen Anteilen umgeht, entscheidet allein die neue Bundesregierung." Wie sich die Regierung positioniere, sei unklar. Die FDP habe immer wieder mit einem Verkauft der Anteile sympathisiert. SPD und Grüne seien allerdings ebenfalls Teil der Bundesregierung.Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 5,50 Euro, Mutige können noch zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 03.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.