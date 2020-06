Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,229 EUR +7,04% (12.06.2020, 10:30)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (12.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe vergangenen Herbst ihren Konzernumbau verschärft, doch an den Zielen habe es viel Kritik gegeben. In zwei Wochen solle eine außerordentliche Aufsichtsratsversammlung dazu stattfinden. Einer der größten Aktionäre, Cerberus, habe nun in einem Brief an den Aufsichtsratschef den Druck erhöht und seinen Unmut geäußert. Kernpunkte der Kritik seien eine mangelnde Ertragskraft und zu hohe Kosten.CEO Martin Zielke reagiere nun und habe in einer virtuellen Konferenz gesagt, dass das Strategie-Update im August nicht nur die Kostenseite der Bank betreffen werde. Laut Bloomberg werde die steigende Nutzung der digitalen Produkte durch Kunden mit einfließen. Zudem sei das Kostenmanagement der Hauptfokus für den Konzern.Nochmals habe Zielke versichert, dass die Bank ein geringes Exposure in Branchen wie Öl/Gas und Reisen habe, die besonders von dem Coronavirus betroffen seien. An der Prognose für die Risikokosten von 1,00 bis 1,40 Mrd. Euro für das Gesamtjahr 2020 halte das Geldhaus zudem fest.Der MDAX-Titel versuche heute einen Teil der gestrigen Verluste wieder wettzumachen. Zielke habe die Commerzbank zu einer stark digitalisierten Bank machen wollen, vielen, an sich passenden Produkten, habe aber bisher die Durchschlagskraft gefehlt. Während der Corona-Pandemie werde offensichtlich, dass viele Kunden die Filiale vor Ort eigentlich nicht benötigen würden. Das Netz an den Niederlassungen könnte somit von derzeit 1.000 bis auf 500 reduziert werden. Ein stärkerer Fokus auf digitale Anwendungen und eine Schrumpfung bei den Mitarbeitern könnten endlich die Trendwende bei den Erträgen und dem Gewinn bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,178 EUR +3,31% (12.06.2020, 10:14)