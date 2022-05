Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,154 EUR -0,58% (06.05.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,12 EUR -1,10% (06.05.2022, 17:37)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (08.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank gehöre zu den Banken, die in Europa mit am stärksten von steigenden Zinsen profitieren würden. Dieses Szenario werde zunehmend wahrscheinlicher, denn die EZB könnte im Juli tatsächlich die vielzitierte Zinswende einleiten. CEO Manfred Knof verspreche den Aktionären indes - trotz des eingetrübten wirtschaftlichen Umfelds - weiteres Wachstum. "Wir bleiben mit dem Blick auf die Bank für dieses Jahr optimistisch und sehen gute Chancen, unser Ergebnis weiter zu verbessern", habe Knof in seiner am Freitag vorab veröffentlichten Rede zur diesjährigen Hauptversammlung des Frankfurter Finanzkonzerns bekräftigt, die am Mittwoch online abgehalten werde.Vieles hänge davon ab, wie lange der Krieg in der Ukraine anhalte, wie sich die Inflationsrisiken entwickelten und wie sich das alles auf die Konjunktur auswirke, habe es im Redetext geheißen. Dennoch bleibe das Commerzbank-Management "im aktuellen Umfeld ambitioniert" und halte das Tempo hoch. Knof habe die Führung der Commerzbank zu Jahresbeginn 2021 übernommen und den Sparkurs verschärft. "Unter dem Strich rechnen wir weiterhin mit einem Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde Euro", habe Knof mit Blick auf das Gesamtjahr 2022 bekräftigt. "Das bedeutet auch, dass wir aus heutiger Sicht die Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen wollen. Die Ausschüttungsquote soll bei 30 Prozent des Konzernergebnisses liegen."Aufsichtsratschef Helmut Gottschalk mache in seinen ebenfalls vorab veröffentlichten Ausführungen zur Hauptversammlung klar: "Trotz aller Fortschritte sind wir natürlich noch lange nicht am Ziel. Aber die operative Entwicklung im zurückliegenden Geschäftsjahr gibt uns Rückenwind." 2021 sei die Commerzbank gewesen, deren größter Anteilseigner der deutsche Staat sei, in die Gewinnzone zurückgekehrt.Nach dem jüngsten Zinsschritten der US-Notenbank von 50 Basispunkten gerate auch die EZB zunehmend unter Zugzwang. Die Commerzbank wäre im Falle einer Zinswende im Euroraum ein großer Profiteur. Auch mit Blick auf die Bewertung (2022er-KGV von 9) verfüge die Aktie über Aufwärtspotenzial - dieser Wert habe in den vergangenen Jahren deutlich höher gelegen. Aus charttechnischer Sicht wäre dafür allerdings eine Herausnahme des GD 200 (aktuell: 6,57 Euro) bzw. eine Überwindung des Abwärtskanals hilfreich, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2022)Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link