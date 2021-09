Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,678 EUR -0,98% (08.09.2021, 15:42)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,663 EUR -1,39% (08.09.2021, 15:33)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (08.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus erlebe die größte Umstrukturierungsphase seit vielen Jahren. Oberstes Ziel sei es, die Kosten in den Griff zu bekommen. Dafür wolle die Commerzbank im Rahmen ihrer "Strategie 2024" insgesamt 10.000 Vollzeitstellen streichen. Etwaige Zweifel an der erfolgreichen Umsetzung des Plans lasse Konzern-Boss Manfred Knof gar nicht aufkommen.Bei einer Bankentagung in Frankfurt habe Knof gesagt, dass man im Rahmen der Strategie 2024 "gut vorankomme". Dabei sei dem Konzern-Lenker auch die Selbständigkeit der Bank wichtig: "Wir haben eine Strategie, mit der wir es schaffen werden, die Voraussetzungen für die Eigenständigkeit der Bank sicherzustellen", zitiere das "Handelsblatt" den Commerzbank-Chef.Die zweitgrößte deutsche Privatbank werde seit Jahren immer wieder als Übernahmeobjekt gehandelt. Die Frage, ob europäische Konkurrenten die Commerzbank näher ins Visier genommen hätten, beschäftige Knof derzeit nicht, wie das "Handelsblatt" weiter schreibe. "Ich bin vollständig ausgelastet mit der täglichen Arbeit an der Transformation", habe der seit Jahresanfang amtierende Vorstandschef gesagt. Alles andere stehe in den Sternen - und man könne es eh nicht beeinflussen, so Knof abschließend.Der Umbau der Commerzbank biete aus Sicht des "Aktionärs" mehr Chancen als Risiken, zumal mit Manfred Knof der richtige Sanierer an der Spitze stehe. Auch charttechnisch sehe es mit dem Überwinden sowohl des GD50 (5,47 Euro) als auch des GD200 (5,58 Euro) wieder positiv aus. Die Commerzbank-Aktie habe frische Kaufsignal generiert. Anleger, die Zykliker favorisieren würden, könnten daher zugreifen. Investierte Anleger sollten einfach die Gewinne weiter laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄRBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link