Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,129 EUR -0,98% (03.04.2020, 16:04)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,124 EUR -0,19% (03.04.2020, 15:49)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (03.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Mit rund 15% der Anteile sei der Bund der größte Einzelaktionär der Commerzbank und mit deren Entwicklung offensichtlich alles andere als zufrieden. Im vergangenen Jahr habe er die Beteiligung von den Beratern der Boston Consulting Group (BCG) durchleuchten lassen. Die Berater sollten die neue Strategie der Commerzbank bewerten und ganz allgemein nach Möglichkeiten suchen, den Wert des Finanzinstituts wieder zu steigern.Nun gebe es erste Konsequenzen. Laut einem Bericht des "Manager Magazins" tausche die Bundesregierung ihre beiden Vertreter im Aufsichtsrat der Commerzbank aus. Jutta Dönges, Co-Chefin der Deutschen Finanzagentur, und Frank Czichowski von der staatlichen Förderbank KfW sollten den Bund künftig im Kontrollgremium repräsentieren. Dort würden sie Anja Mikus, die den Staatsfonds für Atommüll-Entsorgung leite, und Markus Kerber, Staatssekretär im Innenministerium, lösen. Deren reguläre Amtszeit hätte erst 2023 geendet. Finanzkreisen zufolge wolle die Bundesregierung mit den Neubesetzungen mehr bankenspezifisches Know-how in das Kontrollgremium einbringen.Die Ergebnisse lägen seit Anfang März vor und seien wenig schmeichelhaft für die Commerzbank ausgefallen: Nach Bloomberg-Informationen müssten die Kosten noch radikaler gesenkt, die Kapitalmarktaktivitäten weiter reduziert und das gesamte Geschäftsmodell überarbeitet werden, so die Empfehlung der BCG-Experten.Die Commerzbank habe mittlerweile reagiert und weitere Möglichkeiten für Kostensenkungen identifiziert. Zusätzlich zu den bereits kommunizierten Einsparungen sollten die Kosten laut Medienberichten um weitere 500 Mio. Euro gesenkt werden. Offiziell sollten die neuen Sparziele spätestens bei der Vorlage des Halbjahresberichts im August vorgestellt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: