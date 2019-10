Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (23.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe im September einen grundlegenden Umbau beschlossen. Der Bund als größter Aktionär wolle die Maßnahmen und das Geschäftsmodell nun extern prüfen lassen. Dabei gehe es auch um die Zukunft der CoBa-Tochter Comdircet.Wie das "Manager Magazin" berichte, habe Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) mit einer Prüfung des Geschäftsmodells der Commerzbank beauftragt. Im Auftrag des Bundes sollten die Berater nun die neue Strategie von Commerzbank-Chef Martin Zielke bewerten und ganz allgemein nach Möglichkeiten suchen, den Wert des Instituts wieder zu steigern.Daran habe auch der Finanzminister ein berechtigtes Interesse: Seit der Teilverstaatlichung inmitten der Finanzkrise im Jahr 2009 halte der Bund rund 15 Prozent der Commerzbank-Anteile und sei damit größte Aktionär des Geldhauses.Als Teil der neuen Strategie "Commerzbank 5.0" habe das Institut Ende September unter anderem auch Pläne zur vollständigen Übernahme und Integration der Direktbank-Tochter Comdirect verkündet. Im Zuge dessen würden derzeit Szenarien diskutiert, bei denen bis zu 700 der 1.500 Comdirect-Jobs wegfallen könnten, melde das Magazin weiter und berufe sich dabei auf Unternehmenskreise.Um die Comdirect-Übernahme, die geplanten Stellenstreichungen und nötigen IT-Investitionen zu finanzieren, erwäge die Commerzbank sogar einen Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an der profitablen Tochter mBank in Polen.Der ließe sich auf dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank allerdings nur mit enormen Verlusten für den Steuerzahler realisieren. Um ohne Verlust davonzukommen, müssten die CoBa-Aktien zu 26 Euro pro Stück verkauft werden - ein Aufschlag von 368 Prozent auf den aktuellen Kurs."Der Aktionär" sehe die Umbaupläne der CoBa skeptisch. Trotz hoher Kosten und Umsetzungsrisiken erscheine das Potenzial gering - selbst im Erfolgsfall peile die Commerzbank ab 2023 eine Eigenkapitalrendite von mageren vier Prozent an.Langfristig orientierte Anleger meiden die Commerzbank-Aktie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link