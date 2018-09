Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,575 EUR -0,05% (24.09.2018, 15:20)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (24.09.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) zu halten.Die Gesamterträge der Commerzbank hätten im 2. Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 7,6% auf EUR 2.221 Mio. (Q1/2018: EUR 2.314 Mio.) zugenommen, wobei in erster Linie das Zinsergebnis dank des Beitrags aus der Konsumentenfinanzierung zu der Steigerung beigetragen habe. Die Bank habe einen Gewinn nach Steuern und Anteilen Dritter von EUR 272 Mio. nach einem Konzernergebnis von EUR -640 Mio. im Vorjahreszeitraum erwirtschaftet. Hier habe sich in der Berichtsperiode vor allem die erhöhte Steuerbelastung von EUR 94 Mio. (Vorjahr: EUR -13 Mio.) bemerkbar gemacht, wogegen in der Vorjahresperiode noch Rückstellungen für den Konzernumbau im Rahmen der Strategie Commerzbank 4.0 im Volumen von EUR 807 Mio. angefallen seien. Das um Sonder- und Einmaleffekte bereinigte Vorsteuerergebnis (operatives Ergebnis) habe sich im Zeitraum von April bis Juni 2018 auf EUR 389 Mio. (+117%, Q1/2018: EUR 301 Mio.) mehr als verdoppeln können.Trotz des schwachen Ertragsumfelds, des hohen Wettbewerbsdrucks und der enormen Kosten für die Digitalisierung bestätige Seufert angesichts einer guten Konjunkturentwicklung, der sich langsam abzeichnenden Zinswende sowie der Hoffnung auf ein Ende der weiteren Verschärfung der Regulatorik seine Sektor-Einschätzung "neutral" für Banken.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, stuft die Commerzbank-Aktie mit "halten" ein. Das Kursziel werde bei EUR 9,63 gesehen. (Analyse vom 24.09.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Commerzbank AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:9,559 EUR -0,45% (24.09.2018, 15:10)