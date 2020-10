Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (12.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Bankaktien dürften diese Woche weiter im Fokus der Anleger stehen. Denn ab morgen würden die großen US-Finanzinstitute ihre Bücher öffnen und die Zahlen des dritten Quartals präsentieren. Doch auch in Europa gehe gerade eine andere Diskussion los. Wie schlimm treffe die Corona-bedingte Pleitewelle die Banken?Der oberste Bankenaufseher der Eurozone sei in Sorge. Andrea Enria von der EZB sei für die Beaufsichtigung der Großbanken in der Währungsunion verantwortlich. Die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Pandemie würden in den kommenden Quartalen unterschiedlich auf die Finanzinstitute durchschlagen. Enria ermahne die Konzerne zu mehr Verantwortung. Im Interview mit dem "Handelsblatt" habe er gesagt: "Die Banken sollten einen ehrlichen Blick in ihre Kreditbücher werfen und prüfen, welche ihrer Kunden die Krise wirklich überstehen werden. Die Institute müssen jetzt damit beginnen, damit die Welle an faulen Krediten gar nicht erst zu groß wird."Im Basisszenario erwarte er, dass die Banken mit den notleidenden Krediten zurechtkämen. Allerdings bestehe große Unsicherheit. Enria habe aber auch gesagt: "In einem Extremszenario mit einer zweiten Welle von Infektionen und Eindämmungsmaßnahmen könnte es laut unseren Berechnungen faule Krediten im Umfang von 1,4 Billionen Euro geben. Das ist mehr als nach der letzten Finanzkrise. Und es ist noch zu früh, um dieses Extremszenario auszuschließen. Das hätte wesentliche Folgen für die Kapitalpositionen der Banken."Wie sehe die Lage nun in Deutschland aus? Seit 1. Oktober müssten Firmen, die zahlungsunfähig seien, wieder einen Insolvenzantrag stellen. Das sei seit März ausgesetzt gewesen. Deshalb sei erst Anfang nächsten Jahres eine fundierte Einschätzung zur Situation der deutschen Banken möglich. Bisher hätten sich Deutsche Bank und Commerzbank indes gut geschlagen. Letztere habe beispielsweise mit 0,7 Prozent notleidender Kredite am Gesamtportfolio bisher einen vergleichsweise niedrigen Wert. Auch die Deutsche Bank stehe solider da als die meisten europäischen Wettbewerber. Viele deutsche Hypothekenkredite würden das Darlehensbuch krisensicherer machen.Wie stark die faulen Kredite ansteigen würden, könne niemand sagen. Deutschland habe aber über verschiedene Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen viel getan, um indirekt auch die Banken vor großen Verlusten abzuschirmen. Zudem dürften einige ausfallgefährdete Kredite mit einer KfW-Bürgschaft versehen sein, sodass den Finanzinstituten keine Ausfälle entstünden.Beide Aktien eigenen sich derzeit nur für Trader, alle anderen halten vorerst die Füße still, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.