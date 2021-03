Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (29.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die letzten zwei Wochen seien bei der Commerzbank eskaliert, nachdem die Lage durch den erst kürzlich angestoßenen Konzernumbau ohne schwierig sei. Ein neues Führungsvakuum an der Spitze habe gedroht, denn der Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter habe vor rund zehn Tagen krankheitsbedingt sein Amt niedergelegt. Ein heiß gehandelter Kandidat habe zudem gleich noch den Aufsichtstrat verlassen. Nun könnte aber endlich wieder etwas Ruhe einkehren.Am Freitag habe die Commerzbank nach einer Aufsichtsratssitzung mitgeteilt, dass Helmut Gottschalk als neues Mitglied bestellt werden solle. Das müsse auf der kommenden Hauptversammlung erfolgen, die eigentlich am 5. Mai angesetzt gewesen sei, aber auf unbestimmte Zeit verschoben worden sei. Nun könnte sie kurzfristig erfolgen. Gottschalk solle dann zum Chef des Aufsichtsrats gewählt werden.Der 69-Jährige habe insgesamt 15 Jahre dem Aufsichtsrat der genossenschaftlichen DZ BANK angehört und das Gremium von 2010 bis 2018 geleitet. Dabei bringe Gottschalk auch Sanierungserfahrung von der DZ BANK mit, denn das Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken geriere nach der Finanzkrise 2008 in größere Schwierigkeiten. Gottschalk gelte nicht als Mann der lauten Töne, dennoch habe er sich den Ruf eines kritischen Aufsichtsrats erworben, so das "Handelsblatt". Er gelte als einer der Umsetzer der Fusion zwischen der DZ BANK mit der WGZ Bank.Besetzt werden müsse auch ein weiterer Stuhl im Aufsichtsrat. Andreas Schmitz, der noch letzte Woche als neuer Chefkontrolleur gehandelt worden sei, habe sein Mandat wohl auch auf Betreiben des Bundes niedergelegt. Schmitz sei ehemaliger CEO der HSBC Trinkhaus & Burkhardt, gegen die schon länger wegen Cum-Ex-Geschäften ermittelt werde. Auch für ihn müsse Ersatz gefunden werden. "Auch für die weitere Vakanz rechnet das Unternehmen mit einem zeitnahen Vorschlag durch den Aufsichtsrat, so dass kurzfristig die Hauptversammlung terminiert und die Aktionäre entsprechend eingeladen werden können", so die Commerzbank.Im Gegensatz zu der Hängepartie im vergangenen Sommer könnte die Commerzbank die Personalprobleme dieses Mal offenbar schneller lösen. Das wäre auch wichtig, um den Umbau weiter voranzutreiben. Die Aktie der Commerzbank habe sich indes um 5,20 stabilisiert und notiere somit aktuell über dem Aufwärtstrend um 5,15 Euro, der allerdings schon getestet worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.