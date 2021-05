Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (19.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Jahrelang seien grundlegende Bankdienstleistungen in Deutschland kostenlos gewesen. Getrieben durch die Negativzinsen und den harten Wettbewerb würden aber immer mehr Institute die Entgelte erhöhen. Wegweisend dürfte indes das vor rund drei Wochen gefällte Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zu den Regelungen bei automatischen Gebührenerhöhungen sein. Die BaFin erwarte Milliardenbelastungen für die Branche. Auch die Commerzbank dürfte betroffen sein.Ab Mai sollten Comdirect-Sparer monatlich für ihr Girokonto bezahlen, im Juli sollten die meisten Kunden der Commerzbank folgen. Die Bank habe die AGBs der Verträge geändert, die Erhöhungen sollten automatisch erfolgen, sofern kein Widerspruch eingelegt werde. So seien viele Geldhäuser in den letzten Jahren vorgegangen. Aber nach dem jüngsten Urteil des BGH sei dieses Vorgehen allgemein nicht rechtens gewesen. Die Begründung stehe noch aus, aber mittlerweile würden nicht nur Experten befürchten, dass auf die Branche eine Kostenwelle zurolle.Bei der diesjährigen Pressekonferenz zum Jahresrückblick der BaFin habe sich Exekutivdirektor Raimund Rösler zu dem Thema geäußert. "Es hat das Potenzial, richtig teuer für Banken zu werden. Wir würden nicht ausschließen, dass es um eine Größenordnung geht von der Hälfte des Jahresüberschusses, die im Feuer stehen kann". Es handele sich um eine Worst-Case-Schätzung. Absehbar sei, dass Banken mit Nachforderungen konfrontiert würden. Kunden könnten Gebühren, die nicht wirksam vereinbart wordenseien, zurückfordern, so sein Kollege Thorsten Pötzsch.Das Urteil sei überraschend gekommen und betreffe auch die Commerzbank. Die Folgen würden sich aber noch nicht abschätzen lassen und es könnte noch etwas dauern, bis Klarheit herrsche. Die Bank selbst habe hingegen gestern mit der Wahl eines neuen Aufsichtsratschefs und neuer Mitglieder für das Kontrollgremium die Unsicherheit reduziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.