Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (18.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Rückerstattung zu hoher Kontogebühren für deutsche Banken werde teuer. Experten würden für die Gesamtbranche mit einer Milliardenbelastung rechnen. Geld an ihre Kunden müsse auch die Commerzbank zurückgeben. Gestern sei bekannt geworden, dass dafür Rückstellungen getroffen würden. Normalerweise hätte das den Frankfurter Finanzkonzern mitten im Umbau empfindlich getroffen. Im laufenden Quartal habe die Commerzbank jedoch noch einen Trumpf.Die Commerzbank stelle sich auf Belastungen infolge des BGH-Urteils zu Bankgebühren ein. Das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) werde zu einer Rückstellung "im mittleren zweistelligen Millionenbereich" führen, die im zweiten Quartal 2021 gebucht werde, habe die Finanzchefin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Frankfurter MDAX-Konzerns, Bettina Orlopp, am Donnerstag bei einer Konferenz gesagt. Der Vorstand halte gleichwohl an der Prognose fest, im Gesamtjahr die Erträge - also die gesamten Einnahmen - im Vergleich zum Vorjahr zu steigern, habe die Managerin gesagt.Das Gebührenurteil des BGH habe die Branche in Aufregung versetzt. Die Karlsruher Richter hätten Ende April in einem Verfahren um die Deutsche-Bank-Tochter Postbank entschieden, dass Banken bei Änderungen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die Zustimmung ihrer Kunden einholen müssten. Die Klausel, wonach Geldhäuser von einer stillschweigenden Zustimmung ausgehen könnten, wenn Kunden einer Änderung nicht binnen zwei Monaten widersprechen würden, benachteilige Kunden unangemessen, habe der BGH geurteilt. Viele Bankkunden könnten nun einen Teil zu viel gezahlter Gebühren zurückfordern, nach Einschätzung der Stiftung Warentest rückwirkend bis zum 1. Januar 2018.Mitten einem blauen Auge komme die Commerzbank wohl aber deshalb davon, weil der Konzern dank seiner Beteiligung am US-Start-up Marqeta im zweiten Quartal "einen schönen Bewertungsgewinn" einfahren werde, wie Orlopp gesagt habe. Dieser werde aller Voraussicht nach höher ausfallen als die Belastungen durch das BGH-Urteil. Das berichte das "Handelsblatt". Die Wagniskapital-Tochter Commerz Ventures habe sich in der Vergangenheit an mehreren Finanzierungsrunden des amerikanischen Zahlungsdienstleisters beteiligt und sei noch mit einem sehr geringen Prozentsatz bei dem Unternehmen engagiert. Nach dem kürzlich erfolgten Börsengang von Marqeta habe dieser Anteil deutlich an Wert gewonnen. Insgesamt werde das Unternehmen aktuell mit gut 16 Mrd. USD bewertet.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR