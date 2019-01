XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (08.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Vor zehn Jahres sei der Bund bei der Commerzbank eingestiegen. Noch immer sei der Staat an der Bank mit einem größeren Aktienpaket beteiligt. Im laufenden Jahr könnte sich die Zukunft der Commerzbank entscheiden.Seit November 2008 seien in mehreren Tranchen 18,2 Milliarden Euro an den DAX-Konzern geflossen. Damit habe sich der Bund einen Anteil von mehr als 25 Prozent gesichert. Da der Staat sich an mehreren Kapitalerhöhungen, die gefolgt seien, nicht beteiligt habe, sei sein Anteil auf 15,6 Prozent gesunken. Das seien ausgehend vom Kaufpreis 5,10 Milliarden Euro gewesen. Heute sei das Aktienpaket aber nur noch 1,20 Milliarden Euro wert.Der Anteil des Bundes sei im vergangenen Jahr immer wieder Gegenstand von Spekulationen um einen Zusammenschluss von Commerzbank und Deutscher Bank gewesen. Inzwischen gelte eine Unterstützung durch den Staat als sicher. Ob der bei einem Verkauf dafür allerdings Milliardenverluste in Kauf nehme, sei fraglich. Das wäre den Steuerzahlern sicher nicht zu vermitteln. Zudem habe Deutsche Bank-Chef Christian Sewing angekündigt, erst die eigenen Hausaufgaben erledigen zu wollen, bevor eine Fusion auf der Agenda stehe. Etliche Beobachter sähen einen Zusammenschluss außerdem kritisch, da sich beide Geldhäuser in der Krise befänden. Schließlich werde aus zwei Kranken kein Gesunder.Die Commerzbank habe wie der Gesamtmarkt seit dem Jahreswechsel zulegen können. Der Kursanstieg summiere sich auf knapp acht Prozent. Fusionsfantasien dürften auch das Jahr 2019 beherrschen. Operativ sehe es aber weiter durchwachsen aus, auch wenn das Finanzinstitut für das abgelaufene Jahr wieder einen Gewinn verzeichnen werde. In den ersten neun Monaten seien schon 752 Millionen Überschuss zusammen gekommen.Anleger sollten die Commerzbank-Aktie derzeit meiden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: