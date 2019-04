ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (26.04.2019/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und erhöht das Kursziel von 6,35 auf 8,50 Euro.Nach mehrwöchigen Sondierungsgesprächen haben Commerzbank und Deutsche Bank entschieden, keine Fusion der beiden Geldhäuser anzustreben, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Damit sehe er sich in seiner negativen Haltung hinsichtlich eines Zusammenschlusses bestätigt. Die Commerzbank halte nunmehr an ihrer Strategie "Commerzbank 4.0" fest und möchte diese fortführen. Eine weitere Verschärfung des Sanierungskurses könnte auf dem Investorentag gegen Herbst bekanntgegeben werden. Seufert rechne darüber hinaus damit, dass sich, wie bereits während der Fusionsgespräche, weitere europäische Großbanken melden würden, die Interesse an einer Übernahme der Commerzbank hätten. Ob die Bundesregierung als größter Einzelaktionär der Commerzbank eine grenzüberschreitende europäische Kombination unterstützen werde, bleibe jedoch abzuwarten.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rechnet vor diesem Hintergrund mit dem Rückenwind für die Commerzbank-Aktie und stuft diese in einer aktuellen Aktienanalyse von verkaufen auf halten hoch sowie hebt das Kursziel von 6,35 auf 8,50 Euro an. (Analyse vom 25.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,621 EUR -2,29% (25.04.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,669 EUR -1,73% (25.04.2019, 22:26)