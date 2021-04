Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (06.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nicht nur Anleger würden hoffen, dass beim Frankfurter Geldhaus endlich Ruhe einkehre. Nach der Personal-Rochade des Bundes vergangene Woche sei die Hauptversammlung nun auf den 18. Mai terminiert worden. Bis dahin könnte die Commerzbank-Aktie von der positiven Gesamtmarktstimmung profitieren. Zudem könnte das Management noch weitere Meilensteine bei der Restrukturierung verkünden.Das Management könnte bis zur Hauptversammlung weiteren Konsens in den Verhandlungen mit der Gewerkschaft erzielen und dann den Abbau weiterer Stellen präsentieren. Die Commerzbank-Aktie habe sich indes etwas erholt und habe nach dem charttechnischen Fehlsignal bei 5,17 Euro den Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Nun komme die GD100 bei 5,37 Euro in Reichweite, danach würde die GD50 bei 5,41 Euro folgen. Nach unten sichere die GD200 bei 4,91 Euro ab. Mutige Anleger könnten sich nach wie vor auf die Käuferseite stellen, sollten jedoch größere Kursschwankungen aushalten können, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,292 EUR +1,05% (06.04.2021, 12:28)