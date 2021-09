Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro.

(01.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie zeige heute ein Lebenszeichen, die Notierung springe an. Nach mehreren Negativstimmen gebe es heute positive Nachrichten. Die UBS habe ihre Anlageempfehlung geändert und sorge damit für Bewegung bei den Titeln.Von 29 Experten, die die Commerzbank-Aktie covern würden, würden sieben zum Kauf und vier zum Verkauf raten. Gestern seien es noch fünf Bären gewesen. Daniele Brupbacher von der UBS sei heute auf die neutrale Seite gewechselt, damit seien es dort 17 Analysten. Die Commerzbank-Aktie steige daraufhin um zeitweise fast 3%.Das durchschnittliche Kursziel des Konsenses belaufe sich auf 6,12 Euro. Brupbacher erhöhe sein Kursziel von 4,80 auf 5,30 Euro und wechsele die Empfehlung von sell auf hold. Während der europäische Bankensektor seit Jahresbeginn um rund 25% gestiegen sei, habe die Commerzbank-Aktie auf der Stelle getreten, so der Analyst. Noch schlechter seien nur das Papier der britischen Standard Chartered und der schweizerischen Credit Suisse gelaufen. Der Experte habe seine Ergebnisschätzungen bis 2023 an teilweise stark nach oben revidiert. So habe er seine EPS-Prognose für das laufende Jahr um mehr als das Doppelte angehoben.Tatsächlich habe die Commerzbank mit rund 13% Kursplus im laufenden Jahr underperformt. Aufgrund des Umbaus und der damit verbundenen Aufwendungen habe das Ergebnis nicht so stark von der Konjunkturerholung profitieren können wie die Konkurrenz. Allerdings sei der Umbau so gut wie abgeschlossen, was die finanzielle Seite betreffe.(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR