Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,70 EUR +0,75% (22.11.2021, 11:25)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,693 EUR +0,04% (22.11.2021, 11:10)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (22.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Bei den Commerzbank-Aktien bleibe es volatil. Der Trend zeige schon länger nach oben, allerdings sei es immer wieder zu größeren Rücksetzern gekommen, so wie auch vergangenen Freitag. Aktuell beherrsche einmal mehr die Angst vor dem Coronavirus einige Branchen, bei den Banken kämen noch negative Aussagen der EZB hinzu. Zumindest die überraschend starken Quartalszahlen von vor drei Wochen würden scheinbar aber noch positiv nachwirken.In mehreren Bundesländern gelte wieder ein Teil-Lockdown, Nachbarländer würden ebenfalls ihre Maßnahmen verschärfen und wie es weitergehe, sei ungewiss. Das drücke auch bei Anlegern auf die Stimmung, Finanztitel seien am Freitag regelrecht abverkauft worden, denn die EZB denke 2022 anscheinend immer noch nicht an höhere Zinsen.Allerdings bleibe die Inflation hoch und die Notenbank könnte früher als gedacht zu einer Anhebung der Leitzinsen gezwungen sein. Die Commerzbank würde davon jedenfalls stark profitieren. Bei einem näheren Blick auf die Analysten-Gemeinde falle zudem auf, dass einige Experten seit den Q3-Zahlen vom 5. November ihre Kursziele angepasst hätten. Denn das Durchschnittsziel auf Sicht von zwölf Monaten liege nun bei 7,08 Euro. Das sei nicht nur höher als der Preis, für den die Papiere aktuell gehandelt würden. Die Schätzungen lägen im Mittel auch rund einen Euro höher als noch vor vier Wochen, als die Zahlen noch nicht veröffentlicht worden seien.Über die Wintermonate könnte es erneut ungemütlich werden für Commerzbank-Aktionäre, falls es zu noch weitreichenderen Einschränkungen kommen sollte. Allerdings werde an der Börse bekanntlich die Zukunft gehandelt und der Blick richte sich daher auf das kommende Jahr. Dann solle die deutsche Wirtschaft nach aktuellen Prognosen stark wachsen und die Zinserwartungen dürften höher sein als heute.Investierte bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.