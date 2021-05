Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,645 EUR +1,92% (25.05.2021, 15:30)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,654 EUR +2,31% (25.05.2021, 15:16)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (25.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe vor rund zwei Wochen besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Der neue Boss Manfred Knof sei zwar erst seit einigen Monaten im Amt, aber er habe schon seine Qualitäten mit Blick auf den Quartalsausweis gezeigt. Dennoch seien Analysten - naturgemäß - geteilter Meinung, wenn es um die Commerzbank-Aktie gehe.Die niedrigste Kursprognose für das Papier der Frankfurter Großbank komme von der UBS und liege bei 4,70 Euro. Das Rating laute nach wie vor "sell". Die Erträge hätten positiv überrascht. Die Commerzbank habe wohl im Wertpapiergeschäft und im Treasury besser als gedacht abgeschnitten.Etwas optimistischer sei Berenberg. Die Privatbank habe das Kursziel für die Commerzbank von 5 auf 5,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "hold" belassen. Die neue Strategie des Geldhauses habe einen guten Start gehabt, heiße es. Zusätzliche Umbaukosten seien gut kompensiert worden. Die Berenberg-Analysten würden die Papiere aber inzwischen für angemessen bewertet halten, nachdem die unterdurchschnittliche Kursentwicklung ein Ende gefunden habe.Goldman Sachs hingegen sehe den Kurs hingegen perspektivisch bei 7,40 Euro und habe dem Titel das Etikett "neutral" angeheftet. Das neue Kursziel reflektiere seine erhöhten Gewinnprognosen für das deutsche Geldhaus, so der Analyst.Die Commerzbank-Aktie gewinne am Dienstag rund drei Prozent und notiere bei 6,70 Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: