Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (24.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie gehöre heute erneut zu den Verlierern an der Börse. Dabei tauche das Papier allerdings deutlich tiefer ab als der Gesamtmarkt. Hintergrund dürfte nicht die Verlängerung des Lockdowns sein, sondern hausgemachte Probleme des Frankfurter Finanzinstitutes. Denn mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2020 gebe die Commerzbank auch ihre Prognose für das laufende Jahr bekannt.Die teilverstaatlichte Commerzbank rechne wegen der hohen Kosten für den Stellenabbau und Corona-Belastungen im laufenden Jahr erwartungsgemäß mit einem Verlust. Nach Abzug des Aufwands für die Restrukturierung gehe man bei einer Risikovorsoge für Kreditausfälle am oberen Ende der in Aussicht gestellten 0,8 bis 1,2 Mrd. Euro von einem Konzernverlust aus, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht der Commerzbank hervorgehe. Dies sei keine Überraschung, da der neue Konzernchef Manfred Knof Anfang des Jahres den Abbau von weiteren 10.000 Stellen sowie weitere hohe Aufwendungen für den Umbau angekündigt habe.Von Bloomberg befragte Experten würden bisher mit einem Verlust von etwas mehr als 400 Mio. Euro rechnen. Im vergangenen Jahr habe sich das Minus wegen der bereits verbuchter Aufwendungen für die Restrukturierung und der erhöhten Risikovorsorge unter dem Strich auf rund 2,9 Mrd. Euro summiert. Somit habe 2020 der Commerzbank den höchsten Verlust seit der Finanzkrise 2009 mit damals mehr als 4,5 Mrd. Euro gebracht.Im Tagesgeschäft wolle die Bank dagegen wieder in die Gewinnzone zurückkehren - das operative Ergebnis solle im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. Damit habe die Commerzbank ihre bisherigen Angaben präzisiert. Bisher habe sie nur ein positives operatives Ergebnis in Aussicht gestellt. Die Commerzbank könne somit nur positiv überraschen.Die heutigen Kursverluste würden sich bisher im Rahmen halten, damit dürfte das Abwärtspotenzial hinreichend eingepreist sein. Allerdings stehe der Kurs an einer wichtigen Chartmarke. Aktuell teste die Aktie den seit Mai letzten Jahres bei 5,15 Euro verlaufenden Aufwärtstrend, der nicht unterschritten werden sollte. Die 5-Euro-Marke sollten Anleger als Unterstützung im Blick behalten. Der nächste Widerstand komme indes bei 5,27 Euro in Form der GD100 in Sicht. Wer investiert sei, bleibe dabei, alle anderen sollten abwarten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.