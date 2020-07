Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (30.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Tochter Comdirect trumpfe einmal mehr mit Zahlen auf. Im zweiten Quartal sei es blendend gelaufen, die Prognose werde schon wieder erhöht. "Der Aktionär" ordne die Zahlen ein und erkläre, was man daraus für das Ergebnis der Commerzbank selbst herauslesen könne - und was nicht.Der Wertpapierhandel von Kunden bei der Online-Bank sei aufgrund der Corona-Pandemie regelrecht explodiert. "Wir verzeichnen in den ersten sechs Monaten 2020 nicht nur eine Höchstmenge an Trades, sondern auch das größte Kundenwachstum innerhalb eines Halbjahres seit mehr als zehn Jahren", so Comdirect-Chefin Frauke Hegemann. Die Zahl der Kunden sei im ersten Halbjahr um rund 172.000 auf 2,91 Millionen gestiegen. Besonders die Zahl der Depots sei stark gewachsen.Der Vorsteuergewinn habe im Vergleich zum Vorjahr mit 68,3 Millionen Euro fast vervierfacht werden können. Daher habe der Vorstand auch die Prognose erhöht und zwar schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Sie liege nun bei 180 bis 210 Millionen Euro vor Steuern nach 130 bis 150 Millionen.Durch die Verschmelzung der Comdirect mit der Commerzbank entfalle seit Jahresanfang der Gewinn auf die Commerzbank. Dort sollte eine höhere Handelsaktivität der Kunden auch spürbar gewesen sein. Allerdings sei die Commerzbank auch führend im Firmenkundengeschäft und dürfte dort hohe Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite gebildet haben. Das schlage sich negativ im Ergebnis nieder.Trotz sehr guter Comdirect-Zahlen verliere die Commerzbank-Aktie heute überproportional. Das Papier könne sich dem schwachen Gesamtmarkt nicht entziehen. Am kommenden Mittwoch, 5. August, öffne die Commerzbank selbst ihre Bücher. Dann werde auch klarer, wie stark die Insolvenz von Wirecard die Bank belaste.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im "Aktionär"-Depot